"Синдром постфронтового обесценения": что это такое и как проявляется

Возвращаясь с фронта военным может быть сложно понять "проблемы" других людей, не находившихся на войне. Это состояние можно определить как синдром постфронтового обесценения.

Что это такое и почему военным приходится очень часто его чувствовать, рассказал психотерапевт, а ныне – военнослужащий ВСУ Артем Осипян эксклюзивно для 24 Канала.

Полное интервью читайте здесь Жизнь как ловушка, свобода – на войне: военный психолог о синдроме постфронтового обесценения

Психотерапевт отмечает, что "постфронтовое обесценение – это практически его неологизм". Но именно по собственному опыту он сумел его очертить.

После фронта ты воспринимаешь понятие "проблема" совершенно иначе. Если ты видишь, как кто-то куда-то спешит и раздражается из-за этого – трудно воспринимать это адекватно, потому что помнишь, как ты спешил, летел на машине, чтобы не попасть под обстрел, или как спешат госпитальеры на эвакуацию,

– отметил Артем Осипян.

Военный объясняет, что это разное "спешить". Когда сравниваешь гражданские проблемы с военными – гражданские кажутся менее важными.

"Ты еще живешь (психически) войной и на войне. И этот опыт нередко препятствует получению удовольствия в нормальной жизни, – добавляет специалист.

"Сравнение двух миров"

Именно обесценивание возникает по понятным причинам: опыт войны – опыт выживания. Организмом он воспринимается очень ценно и сверхинтенсивно. Поэтому обесценение – это результат простого сравнения двух опытов, двух миров.

Организм и психика говорят, что там было важнее все. А тут... А тут какие-то пустяки. Но на самом деле жизнь, она здесь. Должно быть здесь. Но у многих война длится так долго, что уже и непонятно, где это жизнь. И какая на самом деле жизнь "нормальная",

– подчеркивает Артем.

Кроме того, психотерапевт заметил, что "постфронтовое обесценение" может быть связано с ПТСР, а может и не быть связано. Поскольку постравматическое расстройство – это немного о другом. Хотя нередко люди, травмированные войной, могут испытывать агрессию и тотальное неприятие "гражданской жизни". Оно может казаться ложным, фиктивным.