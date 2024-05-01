Синдром Плюшкина: почему люди накапливают ненужные вещи и что с этим делать

Другое название синдром патологического накопления. Люди с этим синдромом называют хордерами, они испытывают непреодолимую потребность сохранять все нажитое. Они буквально не умеют избавляться от вещей и испытывают ужасный стресс, когда им приходится что-то выбросить.

Такие люди не доверяют никому своих вещей – вдруг выбросят! – и в конце концов отдаляются от семьи и друзей. Синдром Плюшкина начинает развиваться в подростковом возрасте и с годами становится только хуже. К 30 годам он начинает причинять существенные неудобства.

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Иногда в доме хордеров можно найти не только множество вещей, но и множество животных, которые содержатся в ненадлежащих условиях. К портрету хордера можно добавить нерешительность, перфекционизм, склонность к прокрастинации и дезорганизацию. Некоторые люди осознают, что их поведение ненормальное, а другие этого не замечают.

Синдром Плюшкина – это болезнь?

Ранее синдром патологического накопления считался подтипом обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Однако более поздние исследования показали, что хордеры не всегда имеют симптомы ОКР или других ментальных расстройств.

В последней версии диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам – DSM 5 – синдром патологического накопления выделили как самостоятельное заболевание. При этом оно все еще входит в спектр обсессивно-компульсивных расстройств.

Причины патологического накопления

Почему развивается синдром Плюшкина – пока что открытый вопрос. Иногда накопительство может быть симптомом другого заболевания – депрессии, шизофрении или ОКР. Напомним, что синдром патологического накопления может быть самостоятельным заболеванием. Оно может быть связано с тем, что:

Детство хордера пришлось на дефицит: не было даже необходимых вещей, поэтому во взрослом возрасте выбрасывать что-то страшно. Вдруг потом не будет?

Или наоборот: человек вырос в семье, где практикуют патологическое накопление. Такому человеку негде было научиться приоритезировать вещи и хранить их организованно.

Триггером синдрома Плюшкина часто становится сильный эмоциональный стресс.

Лечение синдрома Плюшкина

Важно помнить, что хордеры – это не ленивые люди, а люди с ментальным расстройством, которым нужна помощь, а не осуждение. Из-за нехватки места в квартире им трудно готовить и убирать, страдает их социальная жизнь, они часто чувствуют себя изолированными и одинокими.

Терапией первой линии при лечении накопления считают когнитивно-поведенческую терапию. Исследования показывают смешанные результаты – иначе говоря, кому-то помогает, а кому-то не очень.

Иногда к лечению включают терапию антидепрессантами. Они могут быть эффективными в тех случаях, когда патологическое накопление связано с другим родственным заболеванием, например, тревожным расстройством.