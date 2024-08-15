Первый случай новой смертельной оспы зафиксировали в Европе

По миру распространяется новая смертельная оспа. Первый случай обезьяньей оспы за пределами Африки был зафиксирован в Швеции.

Как объяснили власти Швеции, больной заразился во время поездки в Африку. Известно, что новая вспышка обезьяньей оспы продолжается с сентября 2023 года.

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Что известно о первом случае заболевания в Швеции

В четверг, 15 августа, власти Швеции официально подтвердили первый случай мипокса (обезьяньей оспы), вирусной инфекции, которая распространяется через близкий контакт.

Теперь во второй половине дня мы получили подтверждение того, что в Швеции есть один случай более серьезного типа мипокса, так называемого Clade I,

– заявил на пресс-конференции министр здравоохранения и социальных вопросов Якоб Форсмед.

Заметим, что это первый случай обнаружения вируса за пределами Африки с начала новой вспышки эпидемии в конце 2023 года.

К слову, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила мипокс глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это уже второй раз за два года после вспышки в Демократической Республике Конго, которая распространилась на другие страны.