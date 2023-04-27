Все об инфаркте: симптомы, первая помощь, профилактика и лечение

По статистике, каждый год в Украине происходит не менее 40 тысяч инфарктов. Ишемическая болезнь сердца, которая является одной из самых распространенных причин инфаркта, диагностируется у каждого четвертого взрослого украинцев, это более 9 миллионов человек. К сожалению, эта болезнь смертельна для более 215 тысяч украинцев ежегодно.

Инфаркт миокарда (сердечный приступ) – это состояние, при котором к сердцу внезапно перестает поступать кровь (частично или полностью). Инфаркт может быть смертельным, поэтому нужно немедленно вызвать скорую помощь, если кажется, что у вас близкого ли это состояние.

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Чаще инфаркт возникает у людей с ишемической болезнью сердца – при этом заболевании на стенках артерий, ведущих к сердцу, скапливается жир (бляшки). Иногда бляшки разрываются, а вокруг них сгущается кровь (т.е. образуются тромбы). Если тромб станет большим, он может заблокировать артерию. В результате к сердцу поступать недостаточно крови и кислорода, поэтому его ткани начнут отмирать.

Есть три вида инфаркта:

с повышением сегмента ST – самый серьезный тип сердечного приступа, при котором полностью заблокирована артерия, ведущая к сердцу;

без повышения сегмента ST – когда артерия, ведущая к сердцу, частично заблокирована;

нестабильная стенокардия – когда приток крови к сердцу ограничен, но пока нет необратимого повреждения его тканей. Это самый легкий тип инфаркта, но немедленная медицинская помощь все еще необходима, потому что может прогрессировать в другие виды и серьезно повредить сердце.

Симптомы инфаркта

Инфаркт бывает внезапным и тяжелым, но обычно симптомы развиваются постепенно через несколько часов, дней или даже недель. Не ждите, пока симптомы станут тяжелыми, вызывайте скорую помощь сразу, как заметите признаки инфаркта:

боль в груди – ощущение в центре грудной клетки, будто ее что-то сжимает;

боли в верхней части тела – дискомфорт из груди может распространяться на руки (особенно на левую), шею, челюсть, спину и живот;

одышку – она может показаться до того, как вы почувствуете дискомфорт в груди;

слабость, головокружение, обморок;

холодный пот;

тошнота или рвота.

Симптомы не у всех одинаковые – чем больше из перечисленных признаков вы заметили, тем более вероятно, что это инфаркт (даже если легкие симптомы). Головокружение, слабость и тошнота чаще встречаются у женщин.



Симптомы инфаркта/инфографика 24 канал

Когда следует обратиться к врачу

Вызовите скорую помощь сразу, как заметили признаки инфаркта. Они бывают внезапными и тяжелыми, но обычно легкие и постепенно развиваются.

Пока вы ждете скорой помощи, примите аспирин (300 мг) – медленно пережевывайте, а затем проглотите. Аспирин можно принимать, только если у вас нет на него аллергии.

Диагностика инфаркта

Если у вас симптомы инфаркта, врач проведет электрокардиографию (ЭКГ) – к телу прикрепляют электроды считывающие электрическую активность сердца. Оно производит электрические импульсы, когда дерется. Импульсы в виде графики отображаются на экране или на бумаге.

Вам понадобится дополнительное обследование, чтобы уточнить диагноз, определить тип инфаркта, выявить осложнения – все это поможет подобрать правильное лечение. Обычно эти процедуры проводят уже после экстренного лечения, когда ваше состояние стабилизируется.

Обследование может содержать:

анализы крови – во время инфаркта сердце повреждается и выделяет в кровь химические вещества;

рентген грудной клетки – на рентгеновском снимке виден размер сердца или жидкость в легких (осложнение инфаркта);

эхокардиография (УЗИ сердца) – показывает сердце в движении, так что можно увидеть, какая именно часть сердца работает неправильно;

коронарную ангиографию – помогает выявить заблокированные артерии. Для этого в кровеносные сосуды на руке или ноге вводят катетер и перемещают поближе к сердцу. Затем катетер вводят красителем, который можно увидеть с помощью рентгеновских лучей.

Лечение инфаркта

В экстренной ситуации врачи могут:

дать вам аспирин, чтобы остановить образование тромбов;

дать нитроглицерин в таблетках или форме спрея – он расширяет сосуды и улучшает кровообращение;

ввести обезболивающее – чтобы облегчить боль в груди;

начать кислородную терапию – при одышке или признаках гипоксии (недостатка кислорода) врачи будут использовать кислородную маску или специальные трубки, которыми кислород доставляют прямо в нос.



Инфаркт/инфографика 24 канал

Когда диагноз будет точно известен, врачи восстановят приток крови к сердцу. Основные способы это сделать:

тромболитики внутривенно – это лекарство, которое разрушает тромбы в сосудах;

чрескожное коронарное вмешательство – через артерию (обычно в паховой области) вводят катетер и перемещают его в заблокированный сосуд. На конце катетера есть баллон, который надувается и прижимает тромб к стенке сосуда. Во время процедуры врач может установить стент – тонкую трубку, которая держит открытый сосуд.

Если вам нельзя установить стент или он не помогает, врачи проведут открытую операцию на сердце (коронарное шунтирование). Для этого врач берет небольшую часть здорового сосуда с ноги, руки, груди или живота и прикрепляет его двумя концами к заблокированной артерии рядом с сердцем. Так кровь сможет обходить тромб по новому сосуду.



Инфаркт факторы риска / инфографика 24 канал

Скорее всего, вы останетесь в больнице от 3 до 5 дней. Может потребоваться больше времени, если инфаркт вызвал осложнения.