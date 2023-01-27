Сердце женщин и мужчин по-разному реагирует на стресс

Эти результаты исследования американских ученых имеют важное значение как для профилактики заболеваний сердца, так и для выбора тактики лечения.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире, поэтому в поисках более эффективных стратегий лечения учёные продолжают активно изучать особенности этих состояний. В новой работе команда из Калифорнийского университета изучала факторы, способствующие развитию аритмии, которой страдает 5% мирового населения.

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Новое исследование сердца

Ученые создали новый тип флуоресцентной визуализации, чтобы наблюдать реакцию ткани сердца на гормоны и нейротрансмиттеры в режиме реального времени. Для оценки реакции на стресс в доклинических экспериментах мыши испытывали влияние норадренализа, который связан с реакцией "бей или беги".

На начальном этапе сердца самок и самцов мышей одинаково реагировали на влияние гормона, однако восстановление было разным. Некоторые участки ткани сердца самок быстрее возвращались к норме по сравнению с самцами, что приводило к отличиям в активности сердца.

Какое это имеет значение

Пока не ясно, почему так происходит. Может быть, это защитная реакция. Между тем, результаты очень важны для клинической практики.

Мы знаем о существовании различий в склонности к определенным типам аритмий. Наши результаты выявили новый фактор, который может способствовать разной склонности к болезни у мужчин и женщин.

– прокомментировала автор работы Джессика Колдуэлл.

Полученные выводы и дальнейшие исследования будут направлены на подробное изучение механизмов гендерных различий, чтобы оптимизировать стратегии профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний для мужчин и женщин.