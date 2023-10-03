Семечки подсолнечника – еда маргиналов или полезная закуска для всей семьи

Семечки подсолнечника имеют много калорий и жиров, но это не делает его вредным. В нем содержатся ненасыщенные жиры, которые полезны всему нашему организму.

Потребление семечек может быть полезным, но важно придерживаться определенных рекомендаций. Диетолог Алиса Рамси подчеркивает, что размер порции семечек играет немаловажную роль. Она должна составлять не более четырех столовых ложек или около 30 граммов в день.

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Польза семечек подсолнечника

Оптимальный размер порции зависит от количества калорий жиров, которые конкретный человек может потреблять ежедневно и от его пищевых привычек. Эта норма варьируется в зависимости от возраста, веса, роста и уровня физической активности. Жиры должны составлять от 20 до 35% калорий в ежедневном рационе.

Но важно разнообразить источники ненасыщенных жиров, получая их из масла, орехов, льняных семян, авокадо и рыбы. К примеру, для женщины 30 лет с ростом 170 см и весом 65 кг, которая тренируется дважды – трижды в неделю, норма калорий составляет примерно 1900 килокалорий в день. Из них 665 килокалорий приходится на жиры. Поскольку они присутствуют во многих продуктах, семена не могут быть единственным источником. А только в семенах подсолнечника около 612 килокалорий на 100 граммов.

Кроме этого семена богаты кальцием, магнием, калием, медью, цинком, селеном и фосфором: эти минералы помогают укрепить кости, здоровье сердца и иммунитет. Еще хороший источник витаминов группы B – они помогают поддерживать здоровье нервной системы и кожи, участвуют в кроветворении.

В 30 г семечек содержится дневная доза витамина E: он нужен для здоровья кожи, глаз и усиления иммунитета. Что будет, если превысить норму этого витамина, учёные пока не знают.

Когда семена могут навредить

Семечки подсолнуха, несмотря на свою пользу, могут и навредить. Особое внимание нужно обращать на аллергическую реакцию и потребление семечек с шелухой.

Аллергия на семена подсолнечника, хотя и редко наблюдается, может быть серьезной и в некоторых случаях приводит к анафилактическому шоку. Если после употребления семечек вы замечаете негативные реакции, такие как появление красных пятен на коже или другие аллергические симптомы, лучше отказаться от употребления семечек и обратиться к врачу.

Семена с шелухой могут быть полезными, поскольку содержат значительное количество клетчатки, которое может улучшить пищеварение. Но важно избегать большого количества шелухи за один прием, поскольку это может повлечь за собой образование безоара в желудке или кишечнике – это постороннее тело, состоящее из непереваренных остатков пищи. Безоар может вызвать боли в животе и проблемы с кишечником, и в некоторых случаях его приходится удалять хирургическим путем.