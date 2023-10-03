Насіння соняшника – їжа маргіналів чи корисна закуска для усієї сім'ї

Насіння соняшника має багато калорій та жирів, але це не робить його шкідливим. У ньому містяться ненасичені жири, які корисні для усього нашого організму.

Споживання насіння може бути корисним, але важливо дотримуватися певних рекомендацій. Дієтолог Аліса Рамсі наголошує, що розмір порції насіння грає важливу роль. Вона має складати не більше чотирьох столових ложок або приблизно 30 грамів на день.

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Користь соняшникового насіння

Оптимальний розмір порції залежить і від кількості калорій жирів, які конкретна людина може споживати щодня та від її харчових звичок. Ця норма варіюється в залежності від віку, ваги, зросту та рівня фізичної активності. Жири мають становити від 20% до 35% калорій в щоденному раціоні.

Але важливо урізноманітнити джерела ненасичених жирів, отримуючи їх також з олії, горіхів, льняного насіння, авокадо та риби. Наприклад, для жінки 30 років зі зростом 170 см і вагою 65 кг, яка тренується двічі – тричі на тиждень, норма калорій становить приблизно 1900 кілокалорій на день. З них 665 кілокалорій припадає на жири. Оскільки вони присутні в багатьох продуктах, насіння не може бути єдиним джерелом. А тільки у соняшниковому насінні близько 612 кілокалорій на 100 грамів.

Крім цього насіння багате на кальцій, магній, калій, мідь, цинк, селен і фосфор: ці мінерали допомагають зміцнити кістки, здоров'я серця та імунітет. Ще це хороше джерело вітамінів групи B – вони допомагають підтримувати здоров'я нервової системи та шкіри, беруть участь у кровотворенні.

У 30 грамах насіння міститься денна доза вітаміну E: він потрібен для здоров'я шкіри, очей та посилення імунітету. Що буде, якщо перевищити норму цього вітаміну, вчені поки що не знають.

Коли насіння може нашкодити

Соняшникове насіння, попри свою користь, може й нашкодити. Особливу увагу потрібно звертати на алергічну реакцію та споживання насіння з лушпинням.

Алергія на насіння соняшнику, хоч і рідко спостерігається, може бути серйозною, і в деяких випадках призводити до анафілактичного шоку. Якщо після споживання насіння ви помічаєте негативні реакції, такі як поява червоних плям на шкірі чи інші алергічні симптоми, краще відмовитися від вживання насіння та звернутися до лікаря.

Насіння з лушпинням може бути корисним, оскільки містить значну кількість клітковини, яка може покращити травлення. Але важливо уникати великої кількості лушпиння за один прийом, оскільки це може спричинити утворення безоару в шлунку або кишечнику – це стороннє тіло, що складається з неперетравлених решток їжі. Безоар може викликати біль у животі та проблеми з кишечником, і у деяких випадках його доводиться видаляти хірургічним шляхом.