Особо опасный вид сновидения: что такое сексомния и чем она опасна

Сексомния - это ночное сексуальное поведение, которое происходит бессознательно и во время сна. Лекарственных средств от этого заболевания не существует, но его проявление существенно зависит от образа жизни.

По статистике, около 7,1% всего взрослого населения земли имели эпизоды сексомнии в какой-то период своей жизни. Это состояние чаще диагностируется у мужчин, чем у женщин, но причины такого соотношения до сих пор не выяснены.

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Что такое сексомния

Сексомнию иногда называют "секс во сне", но она может охватывать различные проявления сексуального поведения, включая мастурбацию. Это может вызывать дискомфорт и смущение как для того, кто переживает, так и для тех, кто находится рядом.

Сексомния классифицируется как парасомния, то есть семейство нарушений, которые включают сновидение, бред и ночные кошмары. Исследование 2010 года показывает, что сексомния происходит, когда мозг внезапно, но частично просыпается из глубокого сна. Технически человек все еще во сне, но начинает проявлять определенное сексуальное поведение. Интересен факт, что почти все эпизоды сопровождаются амнезией.

Во время эпизода человек может проявлять нежность к себе или партнеру, или может издавать сексуальные звуки или движения. Сексомния может включать сексуальные действия, которые человек никогда раньше не делал или никогда даже не хотел бы совершать.

Почему возникает сексомния

Несмотря на то, что известно мало о механизмах сексомнии и других парасомний, исследования 2016 года показало, что в случаях сновидства и ночных кошмаров, которые также являются расстройствами частичного пробуждения, ЭЭГ показала активность в моторной коре и поясной извилине, причем первая отвечает за движения тела, а вторая – за принятие решений. Остальной мозг все еще оставался спящим.

Большинство случаев сексомнии вызывают движение партнера в постели. Шевеление, вероятно, вызывает частичное пробуждение в мозге, что может нарушить сон. Храп, шум или внезапное изменение температуры также могут быть триггером.

Важно отметить, что высокое либидо не является причиной сексомнии. Не было обнаружено корреляции между сильным сексуальным желанием и сексомнией.

Что делать

Лечение включает методы улучшения качества сна и уменьшения чувствительности к пробуждению. Способы справиться с заболеванием могут включать отказ от алкоголя и кофеина за несколько часов до сна, а также расширение пространства в постели между партнерами, что может уменьшить вероятность возникновения приступа сексомнии от физического контакта.