Секс снижает риск смерти: как часто он должен быть

27 сентября 2023, 22:40
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Plus One

Факт, что секс полезен здоровью – хорошо известен и не является чем-то неожиданным. Теперь исследователи установили, что секс способен также снизить риск преждевременной смерти.

Международная группа учёных провела исследования в США, Канаде, Великобритании, Италии и Австрии. В нем приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 20 до 59 лет.

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Как проводили исследования

Респонденты ответили на вопросы об их сексуальной активности в течение предыдущих 12 месяцев. Большинство из них занимались сексом около 50 раз в год. И 14% рассказали, что занимались сексом более 100 раз. Впервые опрос проводился еще в 2005 году

Через 15 лет исследователи снова опросили участников. Оказалось, что в группе регулярно занимавшихся сексом смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии была ниже. Самым полезным для здоровья был регулярный секс. минимум один раз в неделю.

Почему секс может продлевать жизнь

Как объясняют ученые, секс сопоставим с физическими упражнениями. Также во время полового акта выделяются эндорфины, которые делают нас более счастливыми.

Также авторы исследования предположили, что появление ранних симптомов заболеваний может быть связано со снижением сексуальной активности.

Автор: Даша Птаховська