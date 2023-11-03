Секс – не только проникновение: о чем часто забывают пары и это разрушает их интимную жизнь

Секс это, прежде всего, об удовольствии и не стоит ограничивать его только проникновением, физическим контактом. Чтобы иметь яркую сексуальную жизнь, нужно приложить совсем немного усилий.

Если вам кажется, что секс стал однообразным, обратите внимание на ваше отношение к интимной жизни. Возможно, оно предполагает условно только секс дважды в неделю. Психолог, сексолог Владимир Юшманов рассказал, что на самом деле секс начинается еще до того, как партнеры оказываются в постели.

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Он провел интересную аллегорию с едой. Да, когда мы заказываем греческий салат, то получаем разнообразие продуктов, а не только оливки. Если употреблять оливки самостоятельно, это просто оливки, а если к ним добавить другие традиционные для греческого салата, продукты – мы получаем то, что хотели.

Секс это не только фрикция члена во влагалище. Секс можно начать с разговора в ресторане или с прикосновения в лифте. Куни, минет, петинг, мастурбация, объятия, разговоры – это все тоже часть секса. Взаимодействие может длиться часами и не стоит его выносить за скобки,

– подчеркнул Владимир Юшманов.

Сексолог объяснил, что иначе это то же, что заказать греческий салат и съесть только оливки.