Какой орех самый полезный

Орехи – это неотделимая часть здорового рациона. Они содержат много полезных веществ и способствуют профилактике многих болезней человека.

В орехах содержатся белки, полезные жиры, клетчатка, витамины B1, В2, В3 и E, а также минералы, включая калий, кальций, железо и цинк.

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В чем польза орехов

Научные исследования показывают, что орехи могут способствовать снижению риска сердечных заболеваний и диабета. Это объясняется их способностью снижать уровень холестерина и триглицеридов в организме.

Важно отметить, что около 45% смертей от кардиометаболических заболеваний в США связано с потреблением большого количества переработанного мяса и натрия, тогда как орехи содержат полезные омега-3 жира, которых часто не хватает в рационе многих людей.

Интересно, что, несмотря на высокое содержание жиров в орехах (приблизительно 80%), исследования показывают, что люди, включающие орехи в свой рацион, набирают меньше веса, чем те, кто их игнорирует. Таким образом, орехи могут быть полезным дополнением к рациону для заботящихся о своем здоровье и фигуре.

Какие орехи самые полезные

Важно понимать, что вид орехов не имеет большого значения, когда речь идет об их полезности для здоровья. Независимо от того, выбираете ли вы кешью, миндаль, грецкие орехи, бразильские орехи, фундук, макадамию, пекан или фисташки, главное – следовать рекомендациям по их потреблению.

Различные виды орехов содержат разные полезные вещества. Например, грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, миндаль содержит много кальция, а фисташки имеют много калия. Поэтому рационально добавлять в свой рацион различные виды орехов, чтобы получать разнообразную пользу для здоровья.

По рекомендациям ученых, ежедневная порция орехов составляет около 30 граммов, это примерно:

Кешью – 15 штук;

Миндаль – 30 штук;

Бразильский орех – 10 штук;

Фундук – 20 штук;

Макадомия – 15 штук;

Пекан – 15 штук;

Фисташки – 30 штук;

грецкий орех – 10 штук.

Важно также помнить, что самые полезные орехи – не имеющие добавляемого сахара, соли или шоколадного покрытия. То есть только потребление орехов в природном виде способствует сохранению их полезных свойств.