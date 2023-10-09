Який горіх найкорисніший

Горіхи – це невіддільна частина здорового раціону. Вони містять багато корисних речовин та сприяють профілактиці багатьох захворювань людини.

У горіхах містяться білки, корисні жири, клітковина, вітаміни B1, В2, В3, і E, а також мінерали, включаючи калій, кальцій, залізо та цинк.

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У чому користь горіхів

Наукові дослідження показують, що горіхи можуть сприяти зниженню ризику серцевих захворювань та діабету. Це пояснюється їхньою здатністю зменшувати рівень холестерину та тригліцеридів в організмі.

Важливо відзначити, що близько 45% смертей від кардіометаболічних захворювань у США пов'язані зі споживанням великої кількості переробленого м'яса та натрію, тоді як горіхи містять корисні омега–3 жири, яких часто бракує в раціоні багатьох людей.

Цікаво, що, попри високий вміст жирів у горіхах (приблизно 80%), дослідження показують, що люди, які включають горіхи до свого раціону, набирають менше ваги, ніж ті, хто їх ігнорує. Таким чином, горіхи можуть бути корисним додатком до раціону для тих, хто дбає про своє здоров'я та фігуру.

Які горіхи найкорисніші

Важливо розуміти, що вид горіхів не має великого значення, коли йдеться про їхню корисність для здоров'я. Незалежно від того, чи ви обираєте кеш'ю, мигдаль, волоські горіхи, бразильські горіхи, фундук, макадамію, пекан чи фісташки, головне – дотримуватися рекомендацій щодо їхнього споживання.

Різні види горіхів містять різні корисні речовини. Наприклад, волоські горіхи багаті на омега–3 жирні кислоти, мигдаль містить багато кальцію, а фісташки мають багато калію. Тому є раціональним додавати до свого раціону різні види горіхів, щоб отримувати різноманітну користь для здоров'я.

За рекомендаціями вчених, щоденна порція горіхів становить приблизно 30 грамів, це приблизно:

Кеш'ю – 15 штук;

Мигдаль – 30 штук;

Бразильський горіх – 10 штук;

Фундук – 20 штук;

Макадамія – 15 штук;

Пекан – 15 штук;

Фісташки – 30 штук;

Волоський горіх – 10 штук.

Важливо також пам'ятати, що найкорисніші горіхи – ті, які не мають додаваного цукру, солі чи шоколадного покриття. Тобто лише споживання горіхів у природному вигляді сприяє збереженню їхніх корисних властивостей.