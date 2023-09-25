Младший посмертный донор: в Украине провели трансплантацию почки ребенку от младенца
Источник:ЗУСДМЦ
Специалисты Западноукраинского центра трансплантации пересадили почку 5-летней девочке, которая получила орган от 9-месячного младенца, младшего посмертного донора в Украине.
Снежана со Сколевщины находилась в детской больнице с 2018 года из-за почечной недостаточности и гемолитико-уремического синдрома – в почках образовались тромбы, блокировавшие их работу.
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С 11-месячного возраста девочка каждый день проходила перитонеальный диализ. Единственным шансом на спасение для Снежанки была трансплантация почки.
Шанс на выздоровление подарили родители 9-месячного ребенка с тяжелой болезнью печени. Когда у ребенка констатировали смерть мозга, они согласились на донорство.
5-летняя Снежана получила шанс на спасение – новую почку / Фото ЗУСДМЦ
Информационная система определила маленькую Снежану как потенциального реципиента, и после подтверждения иммунологической совместимости донорский орган был доставлен из Киева во Львов.
Несмотря на то, что хирургическое вмешательство имело определенные особенности из-за возраста и веса обоих детей, операция прошла успешно, почка заработала на операционном столе.