Младший посмертный донор: в Украине провели трансплантацию почки ребенку от младенца

Снежана со Сколевщины находилась в детской больнице с 2018 года из-за почечной недостаточности и гемолитико-уремического синдрома – в почках образовались тромбы, блокировавшие их работу.

Смотрите также "Живи дитя": в Украину в рекордно быстро доставили клетки костного мозга из-за океана

С 11-месячного возраста девочка каждый день проходила перитонеальный диализ. Единственным шансом на спасение для Снежанки была трансплантация почки.

Шанс на выздоровление подарили родители 9-месячного ребенка с тяжелой болезнью печени. Когда у ребенка констатировали смерть мозга, они согласились на донорство.

5-летняя Снежана получила шанс на спасение – новую почку / Фото ЗУСДМЦ

Информационная система определила маленькую Снежану как потенциального реципиента, и после подтверждения иммунологической совместимости донорский орган был доставлен из Киева во Львов.

Несмотря на то, что хирургическое вмешательство имело определенные особенности из-за возраста и веса обоих детей, операция прошла успешно, почка заработала на операционном столе.

Всего в Центре уже проведено 13 пересадок почки. В 2021 году Западноукраинский специализированный детский медицинский центр включен в пилотный проект Министерства здравоохранения Украины трансплантации органов и других анатомических материалов. Все оперативные вмешательства здесь проводятся за бюджетные средства, бесплатно для пациента. В заведении работает "лист ожидания" пациентов, нуждающихся в трансплантации органов.