Наймолодший посмертний донор: в Україні провели трансплантацію нирки дитині від немовляти
Джерело:ЗУСДМЦ
Фахівці Західноукраїнського центру трансплантації пересадили нирку 5-річній дівчинці, яка отримала орган від 9-місячного немовляти, наймолодшого посмертного донора в Україні.
Сніжана зі Сколівщини перебувала в дитячій лікарні з 2018 року через ниркову недостатність та гемолітико-уремічний синдром – у нирках утворилися тромби, які блокували їх роботу.
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З 11-місячного віку дівчинка щодня проходила перитонеальний діаліз. Єдиним шансом на порятунок для Сніжанки була трансплантація нирки.
Шанс на одужання подарували батьки 9-місячної дитини з важкою хворобою печінки. Коли у немовляти констатували смерть мозку, вони погодились на донорство.
5-річна Сніжана отримала шанс на порятунок – нову нирку / Фото ЗУСДМЦ
Інформаційна система визначила маленьку Сніжану як потенційного реципієнта, і після підтвердження імунологічної сумісності донорський орган доставили з Києва до Львова.
Попри те, що хірургічне втручання мало певні особливості через вік і вагу обох дітей, операція пройшла успішно, нирка запрацювала на операційному столі.