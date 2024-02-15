Средиземноморская диета больше не самая здоровая: какой тип питания советуют ученые

Несмотря на то, что современная диетология советует придерживаться средиземноморской диеты, она может быть не самым полезным типом питания.

Предположительно, у средиземноморской диеты появился достойный соперник и это атлантическая диета. О ее пользе свидетельствует новое исследование испанских ученых, результаты которого опубликовали в журнале JAMA Network OpenI.

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Польза атлантической диеты

"Атлантическая диета способна снизить риск метаболического синдрома, который вызывает диабет, высокое давление крови и сердечные заболевания, – убеждают ученые.

В их исследовании приняли участие более 200 семей:

одна часть придерживалась атлантической диеты,

другая – следовала плану питания из Португалии.

Оказалось, люди, которые придерживались атлантического плана питания в течение 6 месяцев, существенно снизили количество показатели метаболического синдрома, включая улучшение окружности талии, веса и уровня ЛПВП (хорошего) холестерина.

Принципы Атлантической диеты

Атлантическая диета достаточно похожа на Средиземноморскую и DASH (которая направлена на улучшение сердечно-сосудистой системы). Акцент на минимально обработанных зерновых, рыбе и полезных жирах, таких как оливковое масло.

Концепция питания включает традиционные блюда, которые потребляются в Испании и Португалии, местные и сезонные продукты такие как рыба, полезные жиры и орехи.

Также важно заметить, что принцип атлантической диеты предусматривает определенный способ приготовления – тушения и отваривания продуктов.

Жиры – основа полезной диеты основа полезной диеты

. Предварительно уже неоднократно диетологи отмечали, что тушение уменьшает количество вредных добавок, которые могут привести к болезням сердца и деменции

Полезные жиры, которыми богата жирная рыба, вроде лосося и оливковое масло, составляют основу в атлантической диете, а также в чрезвычайно популярных средиземноморских и DASH планах

Ну и конечно, еще одним решающим фактором является потребление сезонных местных продуктов, которые желательно покупать на фермерском рынке, по возможности.