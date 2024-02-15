Середземноморська дієта більше не найздоровіша: який тип харчування радять вчені

Попри те, що сучасна дієтологія радить дотримувати середземноморської дієти, вона може бути не найкориснішим типом харчування.

Імовірно, у середзменоморзької дієти з'явився гідний суперник і це атлантична дієта. Про її користь свідчить нове дослідження іспанських вчених, результати якого опублікували в журналі JAMA Network OpenІ.

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Корист атлантичної дієти

"Атлантична дієта здатна знизити ризик метаболічного синдрому, який викликає діабет, високий тиск крові та серцеві захворювання, – переконують вчені.

В їх дослідженні взяли участь понад 200 сімей:

одна частина дотримувалась атлантичної дієти,

інша – слідувала плану харчування з Португалії.

Виявилось, люди, які дотримувались атлантичного плану харчування упродовж 6 місяців, суттєво знизили кількість показники метаболічного синдрому, включаючи покращення окружності талії, ваги та рівня ЛПВЩ (хорошого) холестерину.

Принципи Атлантичної дієти

Атлантична дієта досить подібна на Середземноморсьу та DASH (яка спрямована на покращення серцево-судинної системи). Акцент на мінімально оброблених зернових, рибі та корисних жирах, таких як оливкова олія.

Концепція харчування включає традиційні страви, які споживаються в Іспанії та Португалії, місцеві та сезонні продукти як от риба, корисні жири та горіхи.

Також важливо зауважити, що принцип атлантичної дієти передбачає певний спосіб готування – тушкування та відварювання продуктів.

Жири – основа корисної дієти

. Попередньо уже неодноразово дієтологи наголошували, що тушкування зменшує кількість шкідливих добавок, які можуть призвести до хвороб серця та деменції

Корисні жири, якими багата жирна риба, як от лосось і оливкова олія, становлять основу в атлантичній дієті, а також у надзвичайно популярних середземноморських і DASH планах

Ну і звісно, ще одним вирішуючим фактором є споживання сезонних місцевих продуктів, які бажано купувати на фермерському ринку, за можливості.