Действительно ли сало настолько полезно

Сало – это обработанный жир, чаще всего со спины животного. Свиное сало – это одно из традиционных блюд в Украине. Для консервации сало солят, а иногда также коптят и выдерживают в темном и холодном месте.

Часто утверждают, что сало – это неоценимый источник полезных веществ и оно поможет избавиться от вредного холестерина, защитить от проблем с сердцем, сосудами и печенью. Но ни в одной международной рекомендации сало не встречается, как полезный продукт.

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Калорийность и сала

В столовой ложке сала (это примерно 15 граммов) содержится около трети всех калорий, которые можно потратить в день на жиры и добавленные сахара в вашем рационе. А еще в этой же столовой ложке сала содержится 14,5 мг холестерина.

Витамины в сале

Источник: FDC (Министерство сельского хозяйства США)

Часто в интернете можно прочитать, что сало – отличный источник витаминов A, E и D. Но в сале их почти нет. В 100 граммах сала содержится всего 0,6 мг витамина Е, а в день человеку требуется 15 миллиграммов. Получается, чтобы получить дневную норму витамина Е, вам надо съесть 2,5 килограмма сала.

Еще пишут, что сало содержит арахидоновую кислоту, необходимую для работы клеток нервной и иммунной систем. Это так, но наш организм синтезирует ее самостоятельно. Поэтому есть сало только из-за этого необязательно.

Сколько можно есть сала

Сало относится к насыщенным жирам – к тем, у которых каждый атом углерода окружен максимальным числом атомов водорода. Ученые советуют придерживаться диеты, в которой на насыщенные жиры приходится 5-6% от общего количества калорий. Поэтому, если вы потребляете в день около 2000 ккал, то, чтобы соблюсти норму, вы можете съесть максимум 12 граммов сала: 2-3 ломтика.

По последним исследованиям, насыщенные жиры лишь немного увеличивают риск развития ишемической болезни сердца. То есть не такие опасные, как о них говорили раньше. Но нельзя сказать, что они полезны и тем более, защищают от болезней сердца и сосудов.

Если вы любите сало, не отказывайте себе в удовольствии, но не забывайте о фруктах, овощах, бобовых и других компонентах здорового питания.