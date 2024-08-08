Из-за войны не родилось почти полмиллиона украинцев, –Минздрав

В Украине фиксируют снижение уровня рождаемости. Так, из-за российской войны не родилось почти полмиллиона украинцев.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

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"На это (рождаемость – 24 Канал) очень сильно влияет война. Почти полмиллиона украинцев не родилось", – отметил Дубров.

По словам представителя Минздрава, "многие хотят иметь детей, но не могут забеременеть".

Программа искусственного оплодотворения

В этом контексте Сергей Дубров рассказал о пакете программы медицинских гарантий по проведению искусственного оплодотворения, стоимость которого покрывает государство.

"Это совершенно новый пакет, который появился в 2024 году. Им могут воспользоваться абсолютно все граждане Украины при определенных показаниях: наличии подтвержденного мужского или женского бесплодия. Возраст женщины должен быть не старше 40 лет", – объяснил Дубров.

Эту услугу, по словам заместителя, могут предоставлять 15 заведений, большинство из них – частные.