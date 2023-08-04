Новые фейки россиян: жители Львовщины отказались сдавать кровь

Российские телеграмм-каналы распространяли информацию, что жители Львовщины отказались сдавать кровь на нужды военных. Большинство доноров покинули центр, когда узнали, что военные 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ вроде бы работают в тылу, а не на поле боя.

Фейки россиян

Российские телеграмм-каналы распространяют информацию, что в городке Городок во Львовской области гражданские отказались сдавать кровь на нужду военных. Во время акции также якобы потряс скандал между донорами и бойцами 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Как пишут пропагандисты, военные вроде бы являются штабными работниками и мобилизовались, чтобы "защищать Львовщину от "Вагнера"".

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Как на самом деле