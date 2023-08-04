Новые фейки россиян: жители Львовщины отказались сдавать кровь
Источник:VoxCheck
Российские телеграмм-каналы распространяли информацию, что жители Львовщины отказались сдавать кровь на нужды военных. Большинство доноров покинули центр, когда узнали, что военные 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ вроде бы работают в тылу, а не на поле боя.
Фейки россиян
Российские телеграмм-каналы распространяют информацию, что в городке Городок во Львовской области гражданские отказались сдавать кровь на нужду военных. Во время акции также якобы потряс скандал между донорами и бойцами 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Как пишут пропагандисты, военные вроде бы являются штабными работниками и мобилизовались, чтобы "защищать Львовщину от "Вагнера"".
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Скриншот публикации
Как на самом деле
20 июля 2023 года в городе Городок Львовской области организовали акцию по сбору крови для раненых военных. Присоединиться к акции могли все желающие, не имеющие противопоказаний. За словами соорганизатора Ульяны Гридиль, на месте работал мобильный пункт сдачи крови со всем необходимым оборудованием. В таком мобильном автобусе могут собирать одновременно кровь у 4 человек.
Однако в социальных сетях или СМИ мы не нашли ни одного упоминания о якобы ссоре между гражданскими и бойцами 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны. К тому же через 4 часа работы мобильного пункта к сдаче крови присоединилось 64 человека.
Согласно законом "О донорстве крови и ее компонентах", сдача крови в Украине добровольна. Однако есть определенные противопоказания. К примеру, масса тела донора должна быть не менее 50 кг. Также запрещается сдавать кровь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями ЦНС, сахарным диабетом, инфекционными или злокачественными заболеваниями. Для сдачи крови нужно обратиться в центр крови любого города Украины или Зарегистрироваться онлайн через платформу ДонорUA.
Источник : ДонораUA
Кроме этого, заявления пропагандистов вроде бы "десятки военных из 103-й отдельной бригады находятся в тылу, а не в Харьковской области" – неправда. Военные 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ берут активное участие в боевых действиях. В январе 2023 года некоторые бойцы бригады наградили за участие в освобождении населенных пунктов Донбасса. Также о 103-й отдельной бригаде в своих обращениях неоднократно вспоминал Президент Украины и благодарил за освобождение оккупированных территорий. Заявлениями о ссорах военных с местными пропагандисты еще раз пытаются дискредитировать ВСУ. Для усиления своей пропаганды, россияне использовали настоящие фото, которые на самом деле не подтверждают информацию о якобы отказе доноров сдавать кровь.