Нові фейки росіян: мешканці Львівщини відмовилися здавати кров
Джерело:VoxCheck
Російські телеграм-канали поширювали інформацію, нібито мешканці Львівщини відмовилися здавати кров на потреби військових. Більшість донорів покинули центр, коли дізналися, що військові 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ начебто працюють в тилу, а не на полі бою.
Фейки росіян
Російські телеграм-канали поширюють інформацію, що у містечку Городок на Львівщині цивільні відмовилися здавати кров на потребу військових. Під час акції також нібито сколихнувся скандал між донорами та бійцями 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Як пишуть пропагандисти, військові начебто є штабними працівниками та мобілізувалися, аби "захищати Львівщину від "Вагнера"".
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Скриншот публікації
Як насправді
20 липня 2023 року у місті Городок на Львівщині організували акцію по збору крові для поранених військових. Долучитися до акції могли усі охочі, які не мають протипоказань. За словами співорганізаторки Уляни Гриділь, на місці працював мобільний пункт здачі крові з усім необхідним обладнанням. У такому мобільному автобусі можуть збирати одночасно кров у 4 людей.
Однак у соціальних мережах або ЗМІ ми не знайшли жодної згадки про нібито сварку між цивільними та бійцями 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони. До того ж за 4 години роботи мобільного пункту до здачі крові долучилося 64 людини.
Згідно із законом "Про донорство крові та її компонентів", здача крові в Україні є добровільною. Однак є певні протипоказання. До прикладу, маса тіла донора має бути не менше 50 кг. Також забороняється здавати кров людям із серцево-судинними захворюваннями, хворобами центральної нервової системи, цукровим діабетом, інфекційними або злоякісними захворюваннями. Для здачі крові потрібно звернутися у центр крові будь-якого міста України або зареєструватися онлайн через платформу ДонорUA.
Джерело: ДонораUA
Окрім цього, заяви пропагандистів начебто "десятки військових зі 103-ї окремої бригади перебувають у тилу, а не в Харківській області" – неправда. Військові 103-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ беруть активну участь у бойових діях. У січні 2023 року деяких бійців бригади нагородили за участь у визволенні населених пунктів Донеччини. Також про 103-тю окрему бригаду у своїх зверненнях неодноразово згадував Президент України та дякував за звільнення окупованих територій. Заявами про сварки військових із місцевими пропагандисти вкотре намагаються дискредитувати ЗСУ. Для підсилення своєї пропаганди, росіяни використали справжні фото, які насправді не підтверджують інформацію про нібито відмову донорів здавати кров.