Снова биолаборатории: россияне распространяют новые фейки о холере в Украине

Вицеспикер Госдумы РФ Ирина Яровая сообщила, что вирусы холеры, обнаруженные в Одесской и Николаевской областях, могут быть связаны с деятельностью биологических лабораторий США в Украине. Она заявила, что утечка болезни произошла из биолаборатории в Одессе, построенной с нарушением требований безопасности.

Российская пропаганда ошибается даже в базовых понятиях: холера – это не вирусное, а провоцирующее бактериальное заболевание. бактерия Vibrio cholerae. Да, в отличие от бактерий, которые могут существовать в разных средах (в организме человека и вне его), вирусы не могут размножаться без клеток-хозяев.

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Большинство бактерий являются безвредными для здоровья человека, в то время как большинство вирусов вызывают заболевание. Понимание разницы между вирусами и бактериями важно, ведь от этого зависит стратегия лечения. При бактериальном заболевании могут помочь антибиотики, при вирусном – они не будут эффективными, поэтому лучше предотвращать такие заболевания, делая прививки.

В Украине не зафиксировали холеру

По состоянию на 13 июля 2023 г. в Украине не сообщали об обнаружении холеры. В Одессе, Полтаве, Николаевской области находили холеровидные вибрионы, которые вызывают заболевания острыми кишечными инфекциями. Однако они не могут вызвать холеру.

Холера - что это? Это острая инфекция тонкого кишечника, возникающая при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Инкубационный период длится от нескольких часов до 5 дней, болезнь вызывает обезвоживание организма, что может привести к летальным исходам. Первыми симптомами холеры диарея, рвота, боли в животе. В Украине есть запас противохолерных вакцин на случай экстренной ситуации.

Риск возникновения холеры связан не с мифическими биолабораториями, а с благоприятным для этого заболевания климатом в южных областях Украины, из-за высокой температуру воды. Вспышки холеры регистрировали еще в советское время, в частности в Одессе в 1970-х годах и несколько раз после обретение независимости, преимущественно в южных и восточных регионах. Последний случай заражения холерой зарегистрировали в 2018 году в Днепропетровской области А после подрыва Каховской ГЭС риск развития этого заболевания значительно вырос из-за затопления уборных, свалок, полей, которые могли обрабатывать нитратными удобрениями и массовый мор рыбы в южных регионах.

Как объяснили в Министерстве здравоохранения, наибольшая опасность возникновения инфекционных заболеваний, среди них и холеры, – несоблюдение санитарно-эпидемических норм: питьевая вода, смешанная с канализационными и подземными водами, может попасть в колодце, а это в свою очередь приведет к заражению. К тому же в отдельных населенных пунктах на Херсонщине, Днепропетровщине да Николаевщине прекратилось водоснабжение из-за подтопления насосных станций

Другие фейки о биолабораториях

В предыдущих выпусках мы неоднократно опровергали фейки о "биолаборатории США в Украине". В действительности США сотрудничают с Украиной в рамках Соглашения о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут использоваться в ходе разработки биологического оружия еще с 2005 года.

Целью Программы по уменьшению биологической угрозы есть обнаружение, своевременное сообщение о вспышках заболеваний и реагировании на них. В рамках проекта США модернизировали 46 лабораторий, медучреждений и диагностических центров, а также предоставили три мобильных диагностических лаборатории для выявления коронавируса. В описании программы указано украинские лаборатории принадлежат и подконтрольны только правительству Украины.

Яровая не указала, какую именно лабораторию в Одессе вроде бы построили с нарушениями. В рамках этого проекта в 2008 году США профинансировали строительство лабораторий в Украинском научно-исследовательском противочумном институте имени Мечникова в Одессе Также в 2019 году построили еще одну лабораторию для Государственной службы Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одессе. Однако никаких доказательств нарушений при их строительстве нет.

Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО "Делойт Консалтинг" в рамках контракта №72012118C00001.

Автор: Елизавета Ткаченко, Анастасия Бродовск