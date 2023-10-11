"Доход Украины от черной трансплантологии – 7% ВВП": опровергаем очередной бред россиян

Российские пропагандисты не оставляют тему так называемой "черной трансплантологии" в Украине и придумывают новые фейки. На этот раз мы опровергаем заявление вицеспикера государственной думы РФ Анны Кузнецовой о том, что доход от "черной трансплантологии" составляет 7% от всего госбюджета Украины.

Ложь россиян о трансплантологии

Российские чиновники продолжают распространять дезинформацию на международных платформах. Так, во время выступления на конференции "Россия – Латинская Америка" вицеспикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова заявила Как будто госбюджет Украины получил 7% дохода от "черной трансплантологии".

Также на тему Российские пропагандисты врут о массовом выезде медиков из Украины

По ее словам, Киев незаконно изымает органы у людей без разрешения самого донора или его родственников и продает за границу. Как доказательство указывает на то, что в августе 2023 комиссия РФ якобы обнаружила доказательства того, что над маленькими детьми в Лисичанске проводили "опыты".

Как на самом деле

Во-первых, в Украине не было и нет так называемой "черной трансплантологии", а все заявления пропагандистов основываются на громких заголовках без подлинных доказательств. Из государственного бюджета на 2023 год выделили 667 миллионов гривен на трансплантацию органов и других анатомических материалов.

Однако это не черная трансплантология, как утверждают пропагандисты. Каждый донор и реципиент перед пересадкой органов проходит определенную процедуру подбора. Также каждый нуждающийся в пересадке органов должен обязательно Зарегистрироваться в единой государственной информационной системе трансплантации (ЕДИСТ).

Кроме того, трансплантология не является прибыльной деятельностью для Украины, ведь все операции по пересадке органов полностью бесплатны для донора и реципиента. В 2018 году в Украине запустили пилотную программу по государственному финансированию трансплантаций, где каждая операция по пересадке органов на 100% уплачивается государством.

К тому же согласно законом "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку", запрещено заключать сделки купли-продажи человеческих органов. Более того, Кузнецова делает нелогичные заявления о доходе от "теневой трансплантологии". На самом деле теневая деятельность не сказалась бы на государственном бюджете, ведь за незаконные действия, очевидно, не будут платить налоги.

Министерство здравоохранения сообщает, что трансплантацию органов в Украине проводят 32 медицинских центра. В 2022 году медики провели 384 операции по пересадке органов, что на 20% больше, чем в 2021 году. В то время как за первое полугодие 2023 года провели 257 операций.

Во-вторых, тезис Кузнецовой о том, что органы изымают без разрешения донора или его родственников, также неправдив. Каждый, кто при жизни хочет стать донором, должен подать свою заявку в любой центр трансплантации. После этого нужно пройти полное медицинское обследование, где врачи определят, может ли человек стать живым донором. В случае посмертного донорства трансплантацию проводят исключительно при наличии письменного согласия реципиента, которое он заполнил при жизни или с письменным разрешением его родственников.

Впрочем, даже для посмертного донорства есть определенные ограничение, в частности запрещено изымать органы у умерших, относящихся к категории детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, недееспособных лиц. Так же не разрешается изымать органы у людей без установленного лица или военных или гражданских, пострадавших в результате войны в Украине.

Заявлениями о "черной трансплантологии" пропагандисты пытаются очернить медицину в Украине и скрыть свои военные преступления на временно оккупированных территориях. Ранее авторы проекта Европейской службы внешнеполитической деятельности EUvsDisinfo подчеркивали, что российские заявления о якобы торговле детскими органами в Украине построены на предположениях, а не реальных фактах.

Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО "Делойт Консалтинг" в рамках контракта №72012118C00001.

Автор: Елизавета Ткаченко