"Дохід України від чорної трансплантології – 7% ВВП": спростовуємо чергову маячню росіян

Російські пропагандисти не полишають тему так званої "чорної трансплантології" в Україні та вигадують нові фейки. Цього разу ми спростовуємо заяву віцеспікерки державної думи РФ Анни Кузнєцової про те, що дохід від "чорної трансплантології" нібито складає 7% від усього держбюджету України.

Брехня росіян про трансплантологію

Російські високопосадовці продовжують поширювати дезінформацію на міжнародних платформах. Так, під час виступу на конференції "Росія – Латинська Америка" віцеспікерка державної думи РФ Анна Кузнєцова заявила, нібито держбюджет України отримав 7% доходу від "чорної трансплантології".

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За її словами, Київ незаконно вилучає органи в людей без дозволу самого донора або його родичів та продає за кордон. Як доказ вказує на те, що в серпні 2023 року комісія РФ начебто виявила докази того, що над маленькими дітьми в Лисичанську проводили "досліди".

Як насправді

По-перше, в Україні не було та немає так званої "чорної трансплантології", а всі заяви пропагандистів ґрунтуються на гучних заголовках без справжніх доказів. З державного бюджету на 2023 рік виділили 667 мільйонів гривень на трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів.

Однак це не "чорна трансплантологія", як стверджують пропагандисти. Кожен донор та реципієнт перед пересадкою органів проходить певну процедуру підбору. Також кожен, хто потребує пересадки органів, має обов’язково зареєструватися у єдиній державній інформаційній системі трансплантації (ЄДІСТ).

Окрім цього, трансплантологія не є прибутковою діяльністю для України, адже усі операції з пересадки органів повністю безплатні для донора та реципієнта. У 2018 році в Україні запустили пілотну програму з державного фінансування трансплантацій, де кожна операція з пересадки органів на 100% сплачується державою.

До того ж згідно із законом "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині", заборонено укладати угоди купівлі-продажу людських органів. Щобільше, Кузнєцова робить нелогічні заяви про дохід від "тіньової трансплантології". Насправді тіньова діяльність не позначилася б на державному бюджеті, адже за незаконні дії, вочевидь, не будуть сплачувати податки..

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що трансплантацію органів в Україні проводять 32 медичні центри. У 2022 році медики провели 384 операції з пересадки органів, що на 20% більше, ніж у 2021 році. Тоді як за перше півріччя 2023 року провели 257 операцій.

По-друге, теза Кузнєцової про те, що органи вилучають без дозволу донора чи його родичів, також неправдива. Кожен, хто при житті хоче стати донором, має подати свою заявку до будь-якого центру трансплантації. Після цього треба пройти повне медичне обстеження, де лікарі визначать, чи може людина стати живим донором. У разі посмертного донорства, трансплантацію проводять виключно за наявності письмової згоди реципієнта, яку він заповнив при житті або за письмовим дозволом його родичів.

Утім, навіть для посмертного донорства є певні обмеження, зокрема заборонено вилучати органи в померлих, які належать до категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, недієздатних осіб. Так само не дозволяється вилучати органи в людей без встановленої особи або у військових чи цивільних, постраждалих внаслідок війни в України.

Заявами про "чорну трансплантологію" пропагандисти намагаються очорнити медицину в Україні та приховати свої воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях. Раніше автори проєкту Європейської служби зовнішньополітичної діяльності EUvsDisinfo підкреслювали, що російські заяви про нібито торгівлю дитячими органами в Україні побудовані на припущеннях, а не реальних фактах.

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ "Делойт Консалтинг" в рамках контракту №72012118C00001.

Авторка: Єлизавета Ткаченко