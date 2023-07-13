Россияне врут о легализации медицинского каннабиса в Украине

Ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости улучшения реабилитационной системы в Украине, в том числе психологической. В этом контексте упомянул о необходимости принять закон о легализации медицинского каннабиса. Российские пропагандисты вырвали отдельную фразу из его выступления и извратили.

После речи Владимира Зеленского в Верховной Раде пропагандисты процитировали спикера российского парламента Володина: мол, президент предлагает гражданам Украины "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны, "вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности".

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Что сказал Владимир Зеленский

28 июня, в День Конституции, президент Владимир Зеленский больше часа выступал в Верховной Раде. Среди прочего президент говорил и о необходимости развивать сферу реабилитационной помощи в Украине. Одним из шагов является легализация лекарства на основе каннабиса.

Все лучшие мировые практики, наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или непривычными они не казались бы нам, должны быть применены в Украине, чтобы украинцам и украинкам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство,

– сказал президент.

То есть Зеленский не предлагает населению "терпеть", а наоборот, говорит об улучшении реабилитационной сферы в Украине: открытии центров, реабилитационных отделений, подготовке специалистов. Легализация лекарства на основе каннабиса является лишь одним из шагов к улучшению условий реабилитации для военных и пострадавших от войны.

Для чего нужен медицинский каннабис

Путем к легализации медицинского каннабиса является принятие Верховной Радой законопроекту №7457, представленного еще в июне 2022 года. Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале сообщил, что законопроект должен быть вынесен к рассмотрению на ближайшем пленарном заседании. По его словам, уверенной поддержки законопроекту пока нет.

Отметим, что речь идет именно о лекарствах на основе медицинского каннабиса. Медицинский каннабис содержит канабидиол, не оказывающий выраженного психоактивного действия, поэтому он не пригоден для рекреационного употребления. Такое лекарство является альтернативой лекарствам на основе других наркотических веществ, например, морфина и опия, которые применяются в Украине. Они будут подлежать такому же контролю: будут отдаваться только по рецепту, условия их применения и дозировка будут определяться по клиническим протоколам, разработанным с учетом мировых практик. Об этом в эфире телемарафона рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

За подсчетами председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, речь идет о 5-7 миллионах людей, нуждающихся в лечении с применением медицинского каннабиса. До войны озвучивались цифры в 2 – 3 миллиона человек. Кроме того, за данным министра здравоохранения Виктора Ляшко, из-за войны психологической поддержки будут нуждаться около 15 миллионов человек, из них 3 – 4 миллиона будут нуждаться в медикаментозном лечении. Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, медицинский каннабис облегчает течение более 50 патологических состояний, в частности:

посттравматических стрессовых расстройств, в том числе полученных в результате военных действий;

неврологических заболеваний (болезни Альцгеймера, болезни Гантингтона и синдрома Туретта);

заболеваний пищеварительного тракта;

хронической боли невропатического происхождения;

комплекса симптомов у онкобольных (паллиативная помощь для облегчения боли, расстройств питания, отладки сна).

С начала полномасштабного вторжения идет работа по увеличению количества лечебных учреждений, где можно пройти реабилитацию, применить современные иностранные практики. В настоящее время реабилитация происходит не только в отдельных центрах, но и непосредственно в больших госпиталях.

Больше внимания уделяется психологической реабилитации. Министерство по делам ветеранов Украины напрямую контрактирует больницы, обеспечивающих психологическую реабилитацию военнослужащих Контракт с министерством заключают больницы, в которых есть мультидисциплинарная команда в составе врач-психиатр, психоневролог и два психолога. За второе полугодие 2022 г. (последние доступные данные на момент публикации) предоставлено более 7 тысяч услуг психологической реабилитации.

Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО «Делойт Консалтинг» в рамках контракта №72012118C00001.

Автор: Алина Тропинина