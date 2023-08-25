"Скрытая эпидемия холеры в Одессе": россияне врут, чтобы посеять панику среди украинцев

Россияне в очередной раз пытаются спровоцировать панику у украинцев, запугивая их сообщениями о распространении эпидемий. На этот раз снова холера.

Ложь россиян

В сети распространяют информацию, якобы в Одессе, настоящая эпидемия холеры. В распространении заболевания обвиняют бойцов 41 ОМБр ВСУ, приехавших на лечение в одесские госпиталы.

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В последнее время в больницы госпитализированы 150 человек, большинство из которых – гражданские. Также встречаются обвинение в том, что случаи заражения холерой врачи пытаются скрыть, выдавая их за ботулизм.

Как на самом деле

При поддержке проекта USAID "Поддержка реформы здравоохранения" VoxCheck еженедельно анализирует и опровергает нарративы системы здравоохранения, которые распространяет российская пропаганда в информационном пространстве Украины, Беларуси, России.

Эпидемии холеры в Киеве нет. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации. На сегодняшний день в учреждениях здравоохранения Одесской области на стационарном лечении в инфекционных отделениях находится 35 человек с признаками кишечной дисфункции. Все больные были обследованы холерой. В Одесской области больные с клиническими признаками и лабораторным подтверждением холерой не зарегистрированы! Ситуация контролируемая, количество больных кишечными инфекциями значительно ниже сезонной заболеваемости,

– объяснила и.о. директора департамента Оксана Рокунец-Сорочан.

Российские пропагандисты пытаются использовать в качестве доказательства распространения холеры в Одессе новость об обнаружении в воде в Харькове холерного вибриона. Якобы это подтверждает факт того, что военные ВСУ "привезли" инфекцию в Одессу. Подобные предположения совершенно безосновательны. Холерообразные вибрионы не возбудители холеры, однако могут вызвать кишечные инфекции.

Абсурдно также заявление о том, что больницы скрывают случаи заболевания холерой, регистрируя их как ботулизм. Так, в начале августа из-за употребления рыбы и домашней тушки у трех жителей Одесщины обнаружили ботулизм.

Ботулизм - что это? Это пищевое отравление, в большинстве своем обусловленное потреблением продуктов с ботулотоксинами. Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки. Причиной ботулизма чаще становятся продукты домашнего консервирования, которые готовились или хранились с нарушениями. Также ботулизм может возникнуть вследствие употребления вяленой или копченой рыбы и любых изделий из мяса (колбасы, ветчины и т.п.).

Холера и ботулизм являются разновидностями острых инфекционных заболеваний и имеют разную симптоматику и протоколы лечения. Пациента с подозрением на ботулизм госпитализируют и для ранней нейтрализации ботулотоксина ему введут сыворотку – препарат, содержащий антитела для нейтрализации токсина. От холеры подобной сыворотки не существует, ее лечение проводится с назначением антибактериальных препаратов, пробиотиков для восстановления микрофлоры кишечника, введения водно-солевых растворов или глюкозы при необходимости.

В июне-сентябре в Украине традиционно длится сезон усиленного эпидемиологического надзора за холерой. Это связано с тем, что жара и влажность являются благоприятными условиями для размножения холерного вибриона. Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, за январь-август 2023 года на холеру обследовано 5123 человека с острой кишечной инфекцией, во всех случаях возбудителя холеры не обнаружено. Центры контроля и профилактики заболеваний проводят также исследование образцов окружающей среды, в частности, мониторинг пресной и морской воды. По результатам исследований 5 909 проб, штаммов холеры не обнаружено ни в коем случае.

В результате подрыва Россией Каховской ГЭС на пострадавших территориях наблюдения дополнительно усилили. Для противодействия вспышке инфекционных заболеваний после катастрофы в Одесской, Николаевской, Херсонской областях открыли 38 пунктов мониторинга воды. Также в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях центры контроля и профилактики заболеваний перевели на особый режим реагирования сформировали бригады химической, радиационной, эпидемиологической разведки. За этот период на пострадавших территориях обследовано 3334 человека с острой кишечной инфекцией и исследовано 2443 пробы из объектов окружающей среды.

На уровне каждой области центрами контроля и профилактики болезней проводятся мероприятия по недопущению возникновения и распространения холеры: разработаны комплексные и оперативные планы мероприятий, определены учреждения здравоохранения для госпитализации пациентов с подозрением на холеру, сформированы оперативные противоэпидемические и дезинфекционные бригады, проводится еженедельный анализ состояния заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО «Делойт Консалтинг» в рамках контракта №72012118C00001.

Автор: Алина Тропинина