"Прихована епідемія холери в Одесі": росіяни брешуть, щоб посіяти паніку серед українців

Росіяни вчергове намагаються спровокувати паніку в українців, залякуючи їх повідомленнями про поширення епідемій. Цього разу — знову холера.

Брехня росіян

У мережі поширюють інформацію, нібито в Одесі справжня епідемія холери. У поширенні захворювання звинувачують бійців 41-ої ОМБр ЗСУ, котрі приїхали на лікування до одеських шпиталів.

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Останнім часом до лікарень госпіталізовано 150 осіб, більшість з яких – цивільні. Також зустрічаються звинувачення у тому, що випадки зараження холерою лікарі намагаються приховати, видаючи їх за ботулізм.

Як насправді

За підтримки проєкту USAID "Підтримка реформи охорони здоров’я" VoxCheck щотижня аналізує та спростовує наративи щодо системи охорони здоров’я, які поширює російська пропаганда в інформаційному просторі України, Білорусі, Росії.

Епідемії холери в Одесі немає. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації. Станом на сьогодні у закладах охорони здоровʼя Одеської області на стаціонарному лікуванні в інфекційних відділеннях перебуває 35 осіб з ознаками кишкової дисфункції. Всі хворі були обстежені на холеру. В Одеській області хворих з клінічними ознаками та лабораторним підтвердженням на холеру не зареєстровано! Ситуація контрольована, кількість хворих на кишкові інфекції значно нижча за сезонну захворюваність,

– пояснила т.в.о. директорки департаменту Оксана Рокунець-Сорочан.

Російські пропагандисти намагаються використати як доказ поширення холери в Одесі новину про виявлення у воді в Харкові холерного вібріона. Нібито це підтверджує факт того, що військові ЗСУ "привезли" інфекцію до Одеси. Подібні припущення абсолютно безпідставні. Холероподібні вібріони не є збудниками холери, проте можуть викликати кишкові інфекції.

Абсурдною також є заява про те, що лікарні приховують випадки захворювання на холеру, реєструючи їх як ботулізм. Так, на початку серпня через вживання риби та домашньої тушкованки у трьох жителів Одещини виявили ботулізм.

Ботулізм – що це? Це харчове отруєння, здебільшого зумовлене споживанням продуктів з ботулотоксинами. Збудник розмножується в анаеробному стані (без кисню) та за неправильних умов зберігання чи транспортування. Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування, що готувалися чи зберігалися з порушеннями. Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м'яса (ковбаси, шинки тощо).

Холера та ботулізм є різновидами гострих інфекційних захворювань та мають різну симптоматику і протоколи лікування. Пацієнта з підозрою на ботулізм госпіталізують та для ранньої нейтралізації ботулотоксину йому введуть сироватку – препарат, що містить антитіла для нейтралізації токсину. Від холери подібної сироватки не існує, її лікування проводиться з призначенням антибактеріальних препаратів, пробіотиків для відновлення мікрофлори кишківника, внутрішньовенного введення водно-сольових розчинів чи глюкози за потреби.

У червні-вересні в Україні традиційно триває сезон посиленого епідеміологічного нагляду за холерою. Це пов’язано з тим, що спека та вологість є сприятливими умовами для розмноження холерного вібріона. Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, за січень-серпень 2023 року на холеру обстежено 5 123 людей із гострою кишковою інфекцією, у всіх випадках збудника холери не виявлено. Центри контролю та профілактики хвороб проводять також дослідження зразків навколишнього середовища, зокрема, моніторинг прісної та морської води. За результатами досліджень 5 909 проб, штамів холери не виявлено в жодному випадку.

Унаслідок підриву Росією Каховської ГЕС на постраждалих територіях спостереження додатково посилили. Для протидії спалаху інфекційних захворювань після катастрофи в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях відкрили 38 пунктів моніторингу води. Також у Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях центри контролю та профілактики хвороб перевели на особливий режим реагування, сформували бригади хімічної, радіаційної, епідеміологічної розвідки. За цей період на постраждалих територіях обстежено 3 334 особи із гострою кишковою інфекцією та досліджено 2 443 проби з об’єктів довкілля.

На рівні кожної області центрами контролю та профілактики хвороб проводяться заходи щодо недопущення виникнення та розповсюдження холери: розроблені комплексні та оперативні плани заходів, визначено заклади охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів з підозрою на холеру, сформовані оперативні протиепідемічні та дезінфекційні бригади, проводиться щотижневий аналіз стану захворюваності на гострі кишкові інфекції на рівні регіону.

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ "Делойт Консалтинг» в рамках контракту №72012118C00001.

Авторка: Аліна Тропиніна