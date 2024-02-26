Россияне распространяют ложь, что украинцы отказываются сдавать кровь для военных

Одна из постоянных целей пропагандистов - распространение лжи о том, как Восток и Запад Украины враждуют между собой. Все ради разъединения украинцев. Для своих историй они ищут всевозможные причины, которые потенциально могли бы быть основой конфликтной ситуации. На этот раз выдумки касаются сдачи донорской крови.

В сети распространяют информацию, якобы жители Харькова и соседних областей отказываются помогать бригадам с Запада Украины, в частности 14 отдельной механизированной бригаде.

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Это касается в частности предоставления донорской крови. В связи с этим кровь начали собирать везде, где только можно. В частности в Киеве объявили акцию добровольного сбора донорской крови, однако люди делятся кровью неохотно.

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Как работает система донорства в Украине

Подобные предположения абсурдны, поскольку в Украине выстроено системное плановое донорство, которое позволяет обеспечить постоянные запасы крови и ее компонентов. Координацией доставки запасов между регионами занимается специализированное государственное учреждение "Украинский центр трансплант-координации".

Кровь в том числе и для военных постоянно собирают по всей территории Украины. Министерство здравоохранения Украины регулярно сообщает о потребности крови во всех областях, в большинстве областей нужны все группы крови. Поэтому объявление о потребности в крови в Киеве никоим образом не может указывать на то, что на Востоке эту кровь отказались сдавать.

14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого из города Владимир-Волынский (Волынская область) действительно воюет на Харьковщине. С 2014 года бригада выполняла боевые задачи в Донецкой и Луганской областях во время проведения АТО и ООС. То, что местом дислокации бригады является город в Волынской области не означает, что весь состав бригады состоит из жителей этого города или области. Членами бригады могут быть военные из любого региона Украины.

Как сдают кровь в Харькове

С начала 2024 года в Харькове не действуют донорские пункты в больницах, сдать кровь можно только в Харьковском областном центре службы крови и его отделении в ТРЦ "Никольский". Это не значит, что пункты сбора крови закрылись из-за отсутствия желающих сдавать кровь – их перепрофилировали в банки крови, где кровь хранят и переливают реципиентам. Функцию же именно сбора выполняет именно центр крови, потому что может обеспечить безопасность процедуры и проведения необходимых обследований.

По словам пресс-секретаря Харьковского областного центра службы крови Валентины Таран по области работают выездные бригады, чтобы желающие имели возможность сдать кровь.

Выездная бригада – это полный цикл приема доноров, как у нас на Клочковской. И уже сейчас у нас графики выездной бригады расписаны по июнь месяц и это, как минимум, три-четыре, а порой и пять раз в неделю выезжает наша бригада в область, на предприятия, учреждения – там, где у нас уже есть такое прочное взаимодействие,

– комментирует Таран.

Также пресс-секретарь отмечает, что с 1 января 2024 года снижения показателей по заготовке крови не было.

Как обеспечивают ВСУ донорской кровью

Как объясняет Министерство здравоохранения Украины, механизм обеспечения потребностей Сил безопасности и обороны донорской кровью учитывает запрос на необходимые объемы крови от боевых подразделений. Соответственно, дает возможность вовремя эти объемы подготовить и доставить в зону боевых действий. Процесс получения донорской крови и ее компонентов медицинскими подразделениями сил безопасности и обороны состоит из следующих действий:

каждое медицинское подразделение определяет лицо, ответственное за заказ донорской крови и ее компонентов (военные медики самостоятельно решают, как им удобнее заказать кровь – от бригады или от отдельных медицинских подразделений);

опорный центр крови комплектует необходимый объем донорской крови и ее компонентов, а региональный координатор обеспечивает получение, транспортировки и распределение в соответствии с заявками.



Автор: Алина Тропинина