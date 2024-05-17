Россияне врут, что в Харькове под больницами будут секретные подземные военные производства

Российские пропагандисты, пытаясь оправдать обстрелы медицинских учреждений в Украине, сманипулировали словами мэра Харькова Игоря Терехова. Он сообщил, что на базе местных больниц создадут подземные реанимационные и операционные отделения. Однако россияне утверждали, что на самом деле украинская власть планирует таким образом замаскировать секретные подземные военные производства.

Российские новостные ресурсы, ссылаясь на заявление мэра Харькова Игоря Терехова, утверждают, что в некоторых городских больницах построят подземные реанимационные и операционные отделения.

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Авторы сообщения также указывают, что ранее издание El Mundo писало, мол, в Украине создадут сеть секретных подземных оборонных предприятий, часть заводов будет расположена под землей, а некоторые – "замаскированы" декорациями. Поэтому россияне сделали вывод, что на самом деле вместо подземных больничных отделений в Харькове под медучреждениями будут размещаться секретные подземные военные производства.

Что на самом деле писало El Mundo

Ресурс Media Bias/ Fact Check, оценивает правдивость медиа, политиков, журналистов, определяет испанское издание El Mundo как "в основном фактологическое", но его материалы стоит тщательно проверять.

9 мая 2024 года издание опубликовало статью, в которой отмечало, что в Украине оборонно-промышленный комплекс состоит из 500 государственных и частных оборонных заводов по всей стране, "некоторые из которых являются секретными, а некоторые – подземными". Это единственное упоминание о "подземных заводах" в материале. В статье также не говорилось о том, что эти предприятия располагают под критической инфраструктурой или маскируют "декорациями".

"Хорошо информированный источник в украинской оружейной промышленности", имя которого издание не назвало, сообщил, что для Украины очень важно, чтобы эти заводы оставались скрытыми от врага. Собеседник медиа также добавил, что среди работников этих предприятий было несколько предателей, которых удалось обнаружить.

Возникает вопрос, кем именно был анонимный специалист, с которым якобы общалось изданием. Однако учитывая эти опасения очень маловероятно, что завод по производству оружия, где работают десятки и сотни работников, стали бы размещать под землей в больницах, где ежедневно находятся пациенты и врачи.

Почему будут больничные отделения под землей

Необходимость создания подземных больничных отделений появилась в прифронтовых украинских городах из-за постоянных российских обстрелов. В сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины Харькове под землей планируют построить больничные отделения, Терехов не уточнил, на базе каких именно больниц это сделают.

Нам не удалось найти информацию, как будут выглядеть подземные отделения больниц в Харькове, однако на Херсонщине подземные больницы строят в укрытиях медучреждений. В помещениях делают ремонты и планируют завезти необходимое медицинское оборудование.

Всего на базе четырех медучреждений Херсонской области должны создать перинатальный центр, операционную, центр сдачи крови, реанимационные палаты, боксы для больных инфекционными заболеваниями. Поэтому заявления, мол, под больницами будут маскировать военные заводы являются безосновательными, это очередная попытка оправдать атаки на украинские медучреждения.

Российские военные неоднократно обстреливали медицинские учреждения в Украине, придумывая различные оправдания. За более чем два года полномасштабного вторжения Россия разрушила более 1,5 тысячи медучреждений, более подробные данные по количеству разрушенных и восстановленных медучреждений смотрите на инфографике ниже.

В прифронтовых городах также планируют создать подземные школы. Так, в Запорожье анонсировали открытие подземных школ, а заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщал, что подземные школы нужно создать в Одессе, Николаеве, Запорожье, Днепре и Харькове.

В мае 2024 года в Харькове провели пробный день в первой подземной школе. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе хотят построить как минимум еще три школы в других районах города. Кроме этого, в Харькове планируют расширять сеть подземных культурных учреждений.