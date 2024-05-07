Как выявить риски сердечно-сосудистых заболеваний еще в детстве

У детей с гипертонией почти в четыре раза выше риски серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и сердечный приступ.

Исследование провел Университет Макмастера, а его результаты будут представлены на заседании Педиатрических академических обществ 2024, которое прошло со 2 по 6 мая в Торонто.

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Высокое кровяное давление у детей

Сейчас гипертония затрагивает каждого 15-го ребенка и подростка в мире. Это довольно тревожные данные. Однако до недавнего времени ученые не понимали, какие последствия это может представлять для этих детей во взрослом возрасте. Поэтому команда решила сосредоточиться на изучении этого вопроса.

Исследователи сравнили данные о 25 605 молодых людей с диагнозом гипертония в период с 1996 по 2021 годы в провинции Онтарио с данными о сверстниках, которые не имели в анамнезе гипертонии.

Оказалось, что в течение среднего периода наблюдения в 13 лет участники с гипертонией имели в 2 – 4 раза выше риск сердечного приступа, инсульта, сердечной недостаточности или операции на сердце.

Перспектива открытия

Ученые отмечают, что контроль показателей артериального давления, раннее лечение могут снизить риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Масштабно это означает, что скрининговое обследование и контроль артериального давления у детей могут снизить риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе.

Важно и нужно продолжать исследования по гипертонии у детей для более глубокого понимания ее последствий для сердца и почек у взрослых.