Риски веганской диеты и как правильно перейти: советы врача

Веганское питание, предусматривающее полный отказ от любых продуктов животного происхождения, становится все более популярным среди людей, стремящихся улучшить свое здоровье или уменьшить влияние на окружающую среду.

Но переход на такую диету должен быть ответственным, поскольку неправильное питание может иметь риск для здоровья. О том, какой вред для организма может нанести веганское питание и как избежать негативных последствий 24 канала врач-терапевт и health-эксперт Ульяна Вернер.

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Преимущества и недостатки веганства

Веганское питание имеет достаточно преимуществ: уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, улучшение здоровья сердца, снижение риска развития диабета 2 типа и рака.

Ульяна Вернер “Но нужно знать, что в то же время такая диета может быть связана с рисками для здоровья. Если вы планируете перейти на веганскую диету, важно соблюдать сбалансированный рацион, чтобы обеспечить достаточное потребление необходимых питательных веществ”.

Потенциальные риски веганского питания в первую очередь связаны с дефицитом таких витаминов и микроэлементов:

Витамин B12: многие веганы могут сталкиваться с недостаточностью витамина B12, поскольку он почти полностью содержится в животном белке. Дефицит витамина может привести к анемии и нарушениям работы нервной системы.

многие веганы могут сталкиваться с недостаточностью витамина B12, поскольку он почти полностью содержится в животном белке. Дефицит витамина может привести к анемии и нарушениям работы нервной системы. Кальций: хотя кальций имеется во многих растениях, он может быть менее доступен в веганской диете по сравнению с животными продуктами. Недостаток кальция может привести к остеопорозу и другим заболеваниям костей.

хотя кальций имеется во многих растениях, он может быть менее доступен в веганской диете по сравнению с животными продуктами. Недостаток кальция может привести к остеопорозу и другим заболеваниям костей. Железо: растительная пища содержит железо, но его усвоение может быть менее эффективным. Дефицит железа приводит к анемии, общей усталости и слабости.

растительная пища содержит железо, но его усвоение может быть менее эффективным. Дефицит железа приводит к анемии, общей усталости и слабости. Омега-3 жирные кислоты: веганы должны искать источники омега-3 в растительном питании, поскольку они отказываются от рыбы и морепродуктов. Дефицит омега-3 может привести к ухудшению здоровья сердца и мозга, а также к проблемам с иммунной системой.

жирные кислоты: веганы должны искать источники омега-3 в растительном питании, поскольку они отказываются от рыбы и морепродуктов. Дефицит омега-3 может привести к ухудшению здоровья сердца и мозга, а также к проблемам с иммунной системой. Белок: Этот микроэлемент является важным строительным материалом для тела, недостаточное количество белка может привести к потере мышечной массы, нарушению иммунной и гормональной функции.

Как сбалансировать веганский рацион

Если вы планируете перейти на веганскую диету, важно знать какие продукты содержат необходимые витамины и микроэлементы. Вот несколько продуктов, которые могут помочь компенсировать недостатки веганского питания:

Витамин B12: содержится в зерновых, а также в некоторых растительных молочных продуктах, например в соевом и рисовом молоке.

Кальций: его можно найти в темно-зеленых овощах, таких как брокколи, кале и листовом салате, а также в обогащенных растительных молочных продуктах.

Железо: бобовые культуры, семена подсолнечника и тыквы, орехи, каштаны, а также в темно-зеленых овощах и цельном злаковом хлебе.

Омега-3: семена чиа и льняной фасоли, обогащенные растительные молочные продукты.

Белок: бобовые культуры, семена, орехи, брокколи, шпинат и грибы.

Ульяна Вернер “В итоге веганское питание может быть отличным выбором. Однако, как и в любой другой диете, важно соблюдать сбалансированное питание и обеспечить достаточное поступление необходимых питательных веществ во избежание негативных последствий для здоровья».

Поэтому перед переходом на веганскую диету следует провести детальный анализ своей диеты, обеспечить достаточное потребление необходимых питательных веществ и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.