Популярные лекарства для желудка сильно повышают риск деменции

У людей старше 45 лет регулярный прием омепразола в течение 4 лет или более связан с повышением риска деменции на 33%. Меньшая продолжительность приема не связана с повышенной вероятностью развития деменции.

Омепразол – один из представителей класса лекарств, известных как ингибиторы протонной помпы. В эту группу препаратов входят эзомепразол, пантопразол и другие "празолы".

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Для чего назначают омепразол

Ингибиторы протонной помпы снижают выработку соляной кислоты в желудке и широко применяются для лечения изжоги из-за ГЭРБ, язвы желудка и других заболеваний органов ЖКТ.

Эти препараты обычно хорошо переносятся, редко вызывают побочные явления и в целом считаются безопасными, поэтому продаются без рецепта. Однако исследование выявило связь между приемом ингибиторов протонной помпы и деменцией.

Оказалось, что люди старше 45 лет, которые принимали "празолы" 4 года или более, вероятность возникновения деменции была на 33% выше по сравнению с теми, кто эти препараты не принимал.

Насколько высоки риски

Сами авторы исследования утверждают, что не обнаружили связи между кратковременным (менее 4 лет) приемом ингибиторов протонной помпы и развитием деменции. Кроме того, ученые обнаружили лишь корреляцию, а не причинно-следственную связь. Это означает, что деменция у участников исследования могла развиться и по другим причинам, не связанных с приемом этих лекарств.

Если вы принимаете омепразол или другие лекарства из группы ингибиторов протонной помпы по назначению врача, самостоятельный отказ от них может быть опасным. Для профилактики деменции лучше придерживаться других рекомендаций: