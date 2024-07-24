Популярні ліки для шлунку сильно підвищують ризик деменції

У людей віком понад 45 років регулярне приймання омепразолу протягом 4 років або більше пов'язане із підвищенням ризику деменції на 33%. Менша тривалість приймання не пов'язана з підвищеною ймовірністю розвитку деменції.

Омепразол – один із представників класу ліків, відомих як інгібітори протонної помпи. До цієї групи препаратів входять езомепразол, пантопразол та інші "празоли".

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Для чого призначають омепразол

Інгібітори протонної помпи знижують вироблення соляної кислоти в шлунку і широко застосовуються для лікування печії через ГЕРХ, виразки шлунка та інших захворювань органів ШКТ.

Ці препарати зазвичай добре переносяться, рідко викликають побічні явища і загалом вважаються безпечними, тому продаються без рецепта. Однак дослідження виявило зв'язок між приймання інгібіторів протонної помпи та деменцією.

Виявилося, що люди старше 45 років, які приймали "празоли" 4 роки чи більше, ймовірність виникнення деменції була на 33% вищою порівняно з тими, хто ці препарати не приймав.

Наскільки високі ризики

Самі автори дослідження стверджують, що не виявили зв'язку між короткочасним (менше 4 років) прийманням інгібіторів протонної помпи та розвитком деменції. Крім того, вчені виявили лише кореляцію, а не причинно-наслідковий зв'язок. Це означає, що деменція в учасників дослідження могла розвинутись і з інших причин, не пов'язаних із прийманням цих ліків.

Якщо ви приймаєте омепразол або інші ліки з групи інгібіторів протонної помпи за призначенням лікаря, самостійна відмова від них може бути небезпечною. Для профілактики деменції краще дотримуватись інших рекомендацій: