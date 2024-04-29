Рентген, КТ или МРТ: при каких травмах применяют разные методы диагностики

Вы когда-нибудь задумывались, почему существуют различные типы визуализирующих исследований? КТ, МРТ, и рентген объединяет то, что это все лучевые методы обследования. Объясняем, когда и где их лучше применять.

Каждый из этих методов обследования предоставляет различную информацию о внутренних структурах организма и может использоваться для диагностики и мониторинга многих заболеваний.

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Травмы, при которых требуется рентген

Рентгеновский снимок или рентгенограмма пропускает излучение через тело. Области с высоким содержанием кальция (кости и зубы) блокируют излучение, вследствие чего на изображении они кажутся белыми. Мягкие ткани пропускают излучение, поэтому на изображении они кажутся серыми или черными.

Рентгеновские снимки идеально подходят для выявления переломов, сужения суставных пространств, трещин.

Рентген сможет показать незначительные повреждения костей, мягких тканей или воспаления. Однако, если врач подозревает травму мягких тканей (например, разрыв сухожилия), может быть назначен рентген, чтобы исключить перелом.

Травмы, при которых требуется МРТ

МРТ, или магнитно-резонансная томография, использует мощный магнит для прохождения радиоволн через тело. Протоны в организме реагируют на энергию и создают подробные изображения структур тела, включая мягкие ткани, нервы и кровеносные сосуды.

Врачи утверждают, что часто проблемы очень незаметны, чтобы их можно было увидеть на рентгеновском снимке. В этом случае на помощь приходит МРТ. Этот метод диагностики особенно полезен для выявления спортивных травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, в частности воспаления суставов, травм позвоночника, разрыва связок, сухожилий, мышц и хрящей.

Травмы, в которых требуется КТ

КТ, или компьютерная томография, пропускает излучение через тело. Однако, в отличие от простого рентгеновского исследования, она предлагает высокий уровень детализации, создавая компьютеризированное 360-градусное изображение структур тела.

КТ выполняется быстро и детально, что делает этот метод идеальным для экстренных ситуаций. Такое обследование часто назначают при травмах, например, при несчастном случае или падении, чтобы исключить перелом.

Компьютерная томография позволяет выявить сгустки крови, переломы костей (в частности тонких, которых не видно на рентгене), травмы органов.

Также КТ может быть рекомендована, если пациенту нельзя проходить МРТ. Людям с металлическими имплантатами, кардиостимуляторами или другими имплантированными устройствами нельзя проходить МРТ из-за мощного магнита внутри аппарата.