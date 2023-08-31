Настоящий богатырь: на Ровенщине родился мальчик с рекордным весом

В одной из ровенских родильных больниц родился невероятно большой мальчик, поразивший своим весом – 6,3 килограмма. Он появился на свет с помощью кесарева сечения. Мама и сын чувствуют себя хорошо.

В медицинском заведении это первый столь большой новорожденный, рассказала главный врач Светлана Муравская. Мальчик, появившийся на свет с весом 6330 граммов и ростом 65 сантиметров, стал интересным феноменом. Первый ребенок матери, Ангелины, тоже родился большим.

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Рекордный вес мальчика

По словам Светланы Муравской, эта неожиданная особенность является генетической чертой в семье мальчика. Обычно детей с таким весом называют "гигантскими". Она подчеркнула, что Ангелина, мать мальчика, хоть и имеет необычный генетический аспект, является небольшой и стройной женщиной с ростом 185 сантиметров.

Несмотря на то, что врачи знали, что ребенок будет большим, никто не был готов к такому впечатляющему весу.

Но более шести килограммов – никто из нас не был готов. Приблизительно, это вес трехмесячного ребенка, который родился около четырех килограмм. Ангелина ростом 185 сантиметров и при этом является абсолютно стройной. Она небольшая, красивая украинская женщина,

– сказала Светлана Муравская.

Ангелина, которая является женой военного, после сложных родов чувствует себя хорошо. В заведении добавили, что ребенок с таким весом — один из самых больших, которые рождались в Украине.