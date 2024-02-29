Все больший спрос на операции по восстановлению лица, – интервью с ведущим пластическим хирургом

Рынок пластической и реконструктивной хирургии в Украине изменился. Кроме пластических операций, значительным спросом стали пользоваться и реконструктивные. Это обусловлено войной России против Украины и травмами, которые люди на ней получают.

Несмотря на все, направление развивается, чтобы помогать военным и пострадавшим в результате полномасштабного вторжения России.

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О том, как функционирует рынок реконструктивной хирургии в Украине 24 Каналу рассказал известный украинский пластический и реконструктивный хирург Дмитрий Слоссер.

На какие операции увеличился спрос

Для максимально качественных результатов, каждый хирург выбирает направление, по которому выполняет операции. Как правило, такие направления достаточно узкопрофильные и требуют многих лет практики.

Дмитрий Слоссер "Например, я сейчас акцентировано оперирую пациентов, которые нуждаются в реконструкции носа. Это достаточно сложная операция, которая часто проводится вместе с врачами других направлений. Чаще всего к таким хирургическим вмешательствам приобщаются лоры, поскольку они как никто в совершенстве разбираются в построении дыхательной системы человека".

В общем я могу констатировать увеличение спроса на такие операции. Уже сейчас, через два года полномасштабного вторжения, количество операций по реконструкции носа выросло почти в пять раз по сравнению с предыдущими годами. Эта цифра постоянно будет увеличиваться, поскольку есть информация, что достаточно много пациентов нуждаются в помощи, но предоставить мы ее можем только после полного заживления ран. Это важно понимать.

Особенности работы с военными

По собственному опыту могу сказать, что как правило военные имеют единственное стремление – вернуть ту форму носа, которая у них была раньше. Однозначно, во время первых консультаций, я учитываю пожелания пациентов и их эмоциональное состояние. Честный и открытый диалог – залог успеха. Важно сразу объяснить каждому особенности раны и обратить отдельное внимание на возможности и ограничения при проведении операции.



Работа пластического хирурга / Фото 24 Канал

Кроме того, нужно понимать, что финальный результат внешнего вида может играть ключевую роль в дальнейшем психологическом восстановлении военных. Поэтому я всегда говорю, что реконструктивная хирургия и психология должны работать в комплексе.

Дмитрий Слоссер "Со своей стороны, стараюсь отслеживать реакцию и комментарии промежуточных результатов, для того чтобы реализовать пожелания пациентов в планировании следующих этапов реконструкции. При таких условиях достаточно важно найти баланс между пожеланиями пациентов и реальными возможностями восстановления".

Как часто вынуждены отказывать пациентам

Перед проведением операции я всегда тщательно знакомлюсь со всеми показаниями к оперативному вмешательству, учитывая и психологическое состояние пациента. После первой консультации с пациентом, сразу становится понятным его состояние и желание к реабилитации.

Важно понимать, что независимо от того, это пластическая или реконструктивная операция – должно быть полное понимание и доверие между хирургом и пациентом. Уже на первой встрече я стараюсь этого достичь. На моей практике пока не было ситуаций, когда я отказывал в проведении операции военному. Среди случаев, почему это может произойти есть такие факторы как недостаточная психологическая готовность пациента или медицинские противопоказания.

Думаю, что отказывать в проведении операции, особенно в такой сложный период, достаточно трудно. Однако, с точки зрения безопасности для пациента и этических принципов хирурга, такое решение может быть оптимальным.

Сколько стоит реконструктивная операция в Украине

Каждая реконструктивная операция имеет определенное количество этапов до конечного результата. От этого зависит финальная стоимость реабилитации. В общем в нашем центре операции для военных мы выполняем полностью бесплатно. За рубежом стоимость подобных оперативных вмешательств в несколько этапов может достигать около 30 тысяч долларов.

Дмитрий Слоссер "Как я уже отмечал ранее, стоимость реконструктивной операции зависит от количества этапов. Также при определении учитывают опыт хирурга и сложность операции. Например, оперативное вмешательство считается сложным, если длится более 4 часов".

Самыми дорогими являются симультанные операции. Это достаточно распространенный в наше время метод комбинирования оперативных вмешательств и их одновременное проведение. Но и такие операции наш центр предоставляет бесплатно.

Новые технологии и методы

При подготовке к операции я стараюсь учитывать современные тенденции и подходы. Это касается не только техник проведения манипуляций, но и технологических инноваций, которые постепенно проникают во все сферы нашей жизни.

Например, достаточно действенным в наше время является трехмерное моделирование. Мы в центре уже давно его используем. Такой подход позволяет предварительно изучить анатомические особенности пациента и достичь оптимальных результатов как в пластических, так и в реконструктивных операциях.

Кроме того, важную роль в проведении качественной и эффективной операции играет и использование сверхсовременного роботизированного оборудования. Оно позволяет осуществить оперативное вмешательство с менее травматичными для пациента последствиями и уменьшить время восстановления после операции и риски осложнения.