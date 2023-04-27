Когда лучше питаться работникам ночных смен

Чтобы снизить негативные эффекты от работы в ночную смену, врачи рекомендуют сохранять дневной режим питания. Это позволит сохранить нормальный обмен веществ и снизить риск развития ряда тяжелых хронических заболеваний.

Вред ночной работы

Ночная работа опасна для здоровья, из-за нее развивается приобретенный диабет второго типа, ожирение и болезни сердца, например, мерцательная аритмия. Во многом эти проблемы связаны с нарушением обмена глюкозы в организме человека. Его уровень заметно повышается у людей, едящих ночью.

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Это связано с циркадными ритмами циклическими колебаниями активности нашего тела. Дело в том, что каждому веществу и процессу в организме выделено свое место и время, также важен и порядок.

Новое исследование ночного питания

Новое исследование показало, что сбой режима питания с дневного на ночной приводит к повышению уровня глюкозы.

Исследование подтверждает идею, что время еды важно для здоровья, в том числе уровня сахара в крови. Это особенно актуально для работников ночных смен, поскольку они обычно едят в темное время суток,

– сказала соавторка исследования доктор медицинских наук Сара Л. Челлаппа.

При этом оказалось, что нет смысла есть ночью, чтобы поддержать уровень энергии. Циркадные ритмы этого показателя оказались неизменными. Также ночная работа не повлияла на выработку кортизола – главного гормона стресса.

Более ранние исследования показали, что ночной перекус и пристрастие к вредной пище отрицательно сказываются на работоспособности людей днем. А люди, которые больше едят по утрам, меньше набирают вес, чем любители заглянуть в холодильник на ночь. Эти результаты также связаны с циркадными ритмами.