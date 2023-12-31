Рейс SAS срочно посадили самолет из-за загадочной тошноты одновременно у многих пассажиров

Рейс Скандинавских авиалиний (SAS), следовавший из Испании в Швецию, решил срочно приземлить среди маршрута. Причина довольно странная – многих людей на борту неожиданно стало тошнить.

Инцидент произошел, когда самолет выполнял вечерний рейс из испанской Малаги в Стокгольм, на борту находились около 140 человек. Во время полета несколько пассажиров и членов экипажа начали испытывать сильную тошноту. При этом явных причин недомогания пассажиров не было.

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"Экипаж принял решение приземляться в Копенгагене из соображений безопасности, команда решила не рисковать на случай, если причиной тошноты могла быть какая-то проблема с самолетом или еще что-нибудь", – прокомментировала представитель авиакомпании.

Посадка самолета произошла без происшествий в Копенгагене. Пассажиров расселили в гостинице, их рейс в Стокгольм отправился на следующий день.

Самолет в это время решили тщательно проверить на технические неисправности и другие возможные проблемы, которые могли бы стать причиной тошноты пассажиров. Ведь все еще остается загадкой, то ли одновременные симптомы у людей произошли по стечению обстоятельств, то ли конкретная причина этого состояния была.

Другие случаи недомогания на борту

Рейс авиакомпании Delta Airlines, следовавший из Атланты в Испанию, вынужденный задержали на 8 часов из-за сильной диареи у одного из пассажиров.