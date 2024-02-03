Выяснили причину редкого, но страшного осложнения при раке

Редкое осложнение рака, которое приводит к потере памяти и дегенерации нервов у пациентов с онкологией, ранее связывали с реакцией иммунной системы на опухоль. В то же время точные причины его возникновения до сих пор оставались неизвестными.

И новое исследование наконец помогает понять природу его возникновения. Речь о Паранеопластическом неврологическом синдроме (ПНС).

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Ученые обнаружили, что аутоиммунная реакция, которая вызывает ПНС, происходит через белок, который производится опухолью, это белок несколько похож на вирус. Его нуковое название PNMA2. Теперь ученые говорят, что он иммуногенный, то есть способен стимулировать клетки иммунной системы для иммунного ответа на специфический антиген.

Что известно о белке PNMA2

Структурно PNMA2 напоминает вирус, который буквально стимулирует аутоиммунный ответ. Его особенностью является способность выходить из клеток без мембраны, что делает его особенно иммуногенным.

Более того, вирусоподобный белок не только вызывает аутоиммунные антитела, но и может спровоцировать в организме когнитивные проблемы, которые собственно часто проявляются у больных раком с ПНС.

Новые данные

Работа ученых открывает такие важные моменты, как механизм контроля вирусоподобных белков в здоровых тканях мозга, а также помогает понять, как именно белок заставляет иммунную систему атаковать их в случае ПНС.

Ученые не планируют останавливаться на полученных результатах, а будут продолжать исследования, чтобы расширить понимание этого сложного взаимодействия и найти возможные методы лечения.