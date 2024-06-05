Ничего не пила, но пьяна: у женщины обнаружили редкий синдром

Женщина из Торонто за два года семь раз обращалась в отделения неотложной помощи, каждый раз проявляя симптомы, характерные для алкогольного опьянения. При этом она утверждала, что не употребляла алкоголь, что подтверждали ее родные. Окончательный анализ показал, что у нее диагностируется необычное заболевание – в ее кишечнике микроорганизмы вырабатывали алкоголь.

История болезни

Повторные визиты 50-летней женщины к врачам в разные моменты показывали диагноз "алкогольная интоксикация", несмотря на ее настаивание то, что она не пила спиртного. Ее состояние включало симптомы, такие как усталость, чрезмерная сонливость, падение, дыхание с запахом алкоголя и спутанность речи. Уровни этанола в ее крови варьировались от 39 до 62 миллимолей на литр, что значительно превышает норму.

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При этом ни один из компьютерных томографов не показал наличия острых проблем в мозге, и обследования у психиатров-наркологов не подтвердили наличие алкоголизма.

В анамнезе женщины были частые рецидивы инфекций мочевыводящих путей, для лечения которых она регулярно принимала антибиотики, такие как ципрофлоксацин и нитрофурантоин, а также страдала от рефлюксной болезни, что лечится декслансопразолом.

Лечение эффекта автопивоварни

Во время седьмого визита в отделение скорой помощи, когда уровень этанола в крови пациентки достиг критических 62 миллимолей на литр, врачи предположили возможность наличия "синдрома автопивоварни". Это редкое заболевание, при котором бактерии и грибки в желудочно-кишечном тракте превращают углеводы в этанол. Врач прописал противогрибковые средства и рекомендовал изменить диету с ограничением углеводов.

В гастроэнтерологической клинике, где женщина прошла консультацию, ей предложили лечение, что включало противогрибковые средства, пробиотики и диету с низким содержанием углеводов. После двух курсов лечения флуконазолом и соблюдения диеты существенно улучшились ее состояние и симптомы. Пробиотики Lactobacillus acidophilus были назначены для восстановления нормальной микрофлоры кишечника.

Причины заболевания

Канадские медики считают, что к развитию "синдрома автопивоварни" у женщины могли привести генетическая предрасположенность и дисбаланс микрофлоры кишечника, вызванный частым приемом антибиотиков и декслансопразола.

Сейчас пациентка больше не принимает противогрибковые препараты, но, во избежание рецидивов, продолжает придерживаться низкоуглеводной диеты. Она, по-прежнему, находится под наблюдением гастроэнтеролога и диетолога для контроля ее состояния и предотвращения возможных будущих проблем.