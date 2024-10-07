Как "оторвать" ребенка от компьютера и телефона и привлечь его к физической активности

Трудно представить современный быт без смартфонов и гаджетов. Однако, к сожалению, многие дети проводят так большую часть своего свободного времени, что опасно для их здоровья.

ВОЗ настаивает – чтобы расти здоровыми, детям нужно меньше сидеть и больше двигаться. А чрезмерное использование гаджетов лишь вызывает дополнительные проблемы, пишет МИНЗДРАВ.

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Сколько времени детям можно проводить за смартфонами и компьютерами

По рекомендациям ВОЗ, дети младшего возраста должны быть ограничены в экранном времени:

до 2 лет вообще не должны использовать гаджеты;

в период 2 – 4 года просматривать их можно не более одного часа в день.

старшие дети и взрослые: не более двух часов в день.

Если следовать этим правилам, у ребенка улучшится качество сна, а также состояние физического и психического здоровья. Ограничивать время, проведенное ребенком перед экраном, полезно еще и тем, что помогает пристальнее следить за тем, что он "потребляет" в интернете и соцсетях.

Как "оторвать" ребенка от гаджетов

Минздрав дал несколько советов, которые позволят уменьшить количество времени, которое дети проводят за гаджетами:

Делайте перерывы. Чтобы ребенок не забывал о них, ставьте будильник каждые 30 – 40 минут. Это будет напоминанием о необходимости встать и подвигаться. Можно вместе поприседать, поотжиматься, попрыгать и или просто размяться. Кроме того, будильник предупредит ребенка, что скоро время менять активность, а это поможет предотвратить разочарование и слезы, когда будет нужно отложить гаджет.

Чтобы ребенок не забывал о них, ставьте будильник каждые 30 – 40 минут. Это будет напоминанием о необходимости встать и подвигаться. Можно вместе поприседать, поотжиматься, попрыгать и или просто размяться. Кроме того, будильник предупредит ребенка, что скоро время менять активность, а это поможет предотвратить разочарование и слезы, когда будет нужно отложить гаджет. Будьте креативными. Если посмотреть на предметы вокруг, им можно найти интересное применение: построить "халабуду" из стульев, устроить домашний театр, почитать вместе книги, порисовать и тому подобное.

Если посмотреть на предметы вокруг, им можно найти интересное применение: построить "халабуду" из стульев, устроить домашний театр, почитать вместе книги, порисовать и тому подобное. Установите время без экранов. Введите дома правила и определите время или обстоятельства, при которых все члены семьи отказываются от использования гаджетов. К примеру, во время обеда или после 19:00 все должны отложить телефоны, поиграть вместе в настольную игру или рассказать о своем дне.

Введите дома правила и определите время или обстоятельства, при которых все члены семьи отказываются от использования гаджетов. К примеру, во время обеда или после 19:00 все должны отложить телефоны, поиграть вместе в настольную игру или рассказать о своем дне. Не используйте гаджеты для поощрения или наказания. Такие практики делают планшет или смартфон еще более важными для него.

Такие практики делают планшет или смартфон еще более важными для него. Минимизируйте влияние гаджетов дома. Не ставьте компьютер в спальне вашего ребенка. Это приводит к физической изоляции членов семьи и увеличивает количество экранного времени.

Не ставьте компьютер в спальне вашего ребенка. Это приводит к физической изоляции членов семьи и увеличивает количество экранного времени. Уменьшайте количество экранного времени постепенно. Если у вашего ребенка уже есть проблема с слишком большим количеством времени с гаджетами, уменьшайте время пошагово.

Заметьте, что дети лучше учатся, наблюдая за родителями. Если вы ограничите пребывание с гаджетами до двух часов в день, дети будут видеть, что вы придерживаетесь собственных правил и, скорее всего, будут придерживаться их также.

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Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.