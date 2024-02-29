Протезы глаз теперь можно печатать на 3D-принтере: насколько они реалистичны

Создали глазные протезы на 3D-принтере, которые точно повторяют цвет, размер и структуру здорового глаза пациента.

Новый подход значительно упрощает и ускоряет процесс создания глазных протезов. Ведь пока его создание требовало достаточно много усилий.

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Как это происходит обычно

Сначала окулист изготавливает слепок глазницы пациента. С помощью слепка создают пластиковую версию глаза, которая затем разрисовывается вручную, чтобы достичь соответствия здоровому глазу пациента, в целом процесс занимает 8 часов. Пациент может использовать протез 5 – 10 лет.

Что предлагает новый метод

Вместо изготовления формы, ученые создают изображение пустой глазницы пациента и его здорового глаза. Далее изображения обрабатываются и используются для создания чертежей и отправляются на 3D-печать в лаборатории.

Процесс печати занимает около 90 минут, или и еще быстрее, если напечатать несколько глаз одновременно - например, для печати 100 протезных глаз понадобится всего 10 часов.

Перспектива метода

эти напечатанные на 3D-принтере глаза точно повторяют цвет, размер и структуру здорового глаза пациента. И это главное преимущество метода.

Ученые спрогнозировали, что в этот простой способ можно изготовить протезы для примерно 80% взрослых, которые в них нуждаются. В то же время этот метод не подойдет для тех, у кого очень сложная форма глазницы.

Авторы разработки отметили, что напечатанные на 3D-принтере глаза также выглядят естественнее, чем традиционные протезы. То есть, еще одно очевидное преимущество – комфорт и уверенность пациентов.

"Люди часто не хотят, чтобы другие замечали, что они имеют глазные протезы. А напечатанные на 3D-принтере глаза более реалистичны и позволят быструю интеграцию в жизнь общества", – отметил автор исследования Иоганн Рейнхард.

Метод уже эффективно применяют в медицинской практике. Напечатанные на 3D-принтере глаза уже получили более 200 взрослых пациентов больницы Мурфилдс в Лондоне. Сейчас ученые поставили цель проверить подход в большем количестве клиник, а также изучить возможность этого метода протезирования для детей.