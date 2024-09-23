Реабилитация мяса: нашли противораковые свойства у пищи животного происхождения

Для человеческого организма являются самыми полезными диеты, которые предусматривают почти полный отказ от мяса и животных продуктов, таких как популярная средиземноморская диета. Однако ученые из Японии, Южной Кореи и Нидерландов установили, что мясные и молочные продукты могут не только вызвать, но и предотвратить развитие рака.

Мясо, молоко, яйца, арахис и моллюски содержат пищевые антигены, которые могут вызвать аллергию. Даже при отсутствии аллергии антигены (как у некоторых растений и бобовых) воспринимаются организмом как чужеродные, пишет Frontiers in Immunology.

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Новое исследование мяса

Последние исследования показывают, что организм чувствует себя лучше, когда в диете больше овощей, чем животных белков и жиров. Средиземноморская диета, преимущества которой подтверждают ученые, в основном состоит из рыбы и растительных продуктов.

Исследователи Центра интегративных медицинских наук Рикена, Университета Йокогама, Университета Тиба (Япония), Университета науки и технологий Фокхана (Южная Корея) и Университета Немгена (Нидерланды) провели ряд экспериментов на мышах и нашли противораковые свойства антигенов, содержащихся в мясе и молоке.

Противораковые свойства мяса

Мыши, которые участвовали в исследовании, имели мутацию в гене, способном подавить опухоли. Животных сначала кормили обычной пищей или пищей, в которой не было антигенов. В первом случае в тонком кишечнике количество опухолей было меньше, чем во втором, а в толстой – одинаковым.

Введение альбумина, антигена из мяса, также уменьшило количество опухолей. Это означает, что противоопухолевый эффект связан с наличием антигенов, а не другим специфическим антигеном. Также была замечена активация иммунной системы. У мышей, которым вводили антигены, клетки иммунитета в кишечнике были более активными.