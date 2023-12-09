Чем отличаются вирусы от бактерий и почему это важно

Хотя вирусы и бактерии вызывают заболевания с похожими симптомами, но это кардинально разные формы и классы патогенов. Потому и лечатся они по-разному.

Что нужно знать о бактериях

Бактерии – живые одноклеточные организмы, они бывают симбиозными, условно-патогенными и патогенными. Симбиозные – безвредные бактерии. Они живут в симбиозе с клеточками владельца. В кишечнике они помогают в пищеварении, выработке витаминов и защите от кишечных инфекций.

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На коже, в полости рта и во влагалище симбиозные бактерии угнетают рост болезнетворных микробов. Условно-патогенные бактерии в определенных условиях вызывают болезни. Например, стафилококки живут на коже и не наносят вреда, но если снизился иммунитет, они активизируются и вызывают воспаление волосяного фолликула и превращаются в фурункул.

Патогенные бактерии вызывают инфекции, попадая в организм – туберкулез, сифилис, бактериальную ангину. Но менее 1% бактерий вызывают заболевание. Результаты жизнедеятельности некоторых бактерий могут вызвать болезнь.

К примеру, если носитель бактерии Шигело не моет руки после туалета, он распространяет инфекцию, когда касается поверхностей. Если носитель угостит другого человека немытым яблоком, бактерия в кишечнике выделит экзотоксин и возникает воспаление – интоксикация. У зараженного будет дизентерия или болезнь немытых рук.

Лечение бактерий

Бактериальные инфекции лечат антибиотиками. Они разрушают клеточную стенку бактерий и нарушают метаболизм клеток. В результате бактерии погибают. Этот метод работает против кишечной палочки, стрептококков, стафилококков, сальмонелл и других.

Что нужно знать о вирусах

Вирусы – неклеточные формы. Они состоят из генетического материала – ДНК или РНК – и защитной белковой оболочки. Вирусы, подобные паразитам, не выживают самостоятельно, поэтому используют чужие клетки для размножения и синтеза. Белковая оболочка вируса прикрепляется к мембране чужой клетки, чаще определенного вида.

Например, вирус гриппа прикрепляется к эпителию слизистых, простой герпес – к нервной ткани, а иммунодефицит человека – к иммунным клеткам. Вирус проникает в клетку, высвобождает ДНК или РНК. Затем увеличивается количество копий генетического материала, образуются новые вирусные частицы и вирус выходит из клетки. Также вирусы имеют свой набор генов и эволюционируют путем естественного отбора.

Лечение вирусов

Вирусные инфекции не лечат антибактериальными препаратами, поскольку у них нет клеточных структур, на которые могли бы повлиять антибиотики. Для лечения вирусных инфекций используются вакцины и противовирусные препараты. Вакцины создают искусственный иммунитет. Для этого вводят ослабленные штаммы, вызывающие иммунный ответ организма.

Противовирусные препараты действуют двумя способами – стимулируют иммунную систему на атаку вирусов или атакуют вирусы напрямую. примеры вирусов Вирусы гриппа, иммунодефицита человека, гепатитов А и С, штамм SARS-CoV-2, провоцирующий COVID-19.