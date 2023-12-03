Распространенное заболевание сердца, диагностированное в молодом возрасте, увеличивает риски Альцгеймера

Беречь здоровье сердца важно еще по одной причине. Оказалось, что распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы связано с риском болезни Альцгеймера в пожилом возрасте.

Новые данные команда медиков под руководством доктора Фанфан Чжэна опубликовала в журнале Американская кардиологическая ассоциация.

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В ходе исследования учёные увидели, что у взрослых с диагностированной ишемической болезнью сердца, особенно в молодом возрасте, риск развития деменции увеличивается. Это исследование является первой масштабной работой, исследующей влияние возраста начала ишемической болезни сердца на риск деменции в пожилом возрасте.

"Ишемическая болезнь сердца, особенно диагностированная в возрасте до 45 лет, согласно новому исследованию, увеличивает риски развития Альцгеймера", – говорится в сообщении.

Особенно внимание ученых привлек тот факт, что более раннее начало ишемической болезни сердца коррелировало с более высоким риском развития деменции. Риск увеличивался прямо пропорционально возрасту начала болезни.

Участники с диагнозом до 45 лет имели значительно повышенный риск деменции по сравнению со сверстниками без ишемической болезни сердца.

Ученые считают, что в контексте увеличения количества долгожителей ранняя диагностика ишемической болезни сердца важна, поэтому планируют продолжить изучение взаимосвязи болезней сердца и мозга.