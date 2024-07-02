Чем отличаются кожа у людей разных рас

Каждый народ имеет свои представления о красоте человека, а также уникальные маркеры старения и другие особенности кожи. Их нужно учитывать, во время дерматологических процедур.

Химический состав и барьерные свойства

Ученые обнаружили, что в эпидермисе афроамериканцев по сравнению с эпидермисом азиатов и европейцев меньше церамидов - липидов, тесно связанных с барьерной функцией кожи. Самый высокий уровень церамидов в коже наблюдался у жителей Азии – это объясняет минимальную потерю влаги из их кожи.

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Реакция на ультрафиолет

Оказалось, что у многих представителей азиатской расы кожа особенно реагирует на солнечные лучи. Согласно общепринятой концепции фототипирования люди, которые легко загорают, редко сгорают, а те, кто легко сгорает редко могут загореть. У азиатов эта зависимость наблюдается в менее чем в половине случаев.

Реакция на химические раздражители

Азиаты хуже переносят пилинги, потому что их кожа более чувствительна к химическим раздражителям, чем кожа людей европеоидной расы. Это может быть связано с более тонким роговым слоем кожи жителей Азии.

Типы старения кожи людей разных рас

Процесс старения индивидуален и от различных внешних и внутренних факторов. Однако у людей, принадлежащих к одной расе, можно выявить определенные закономерности старения кожи.

Например, у людей с темной кожей признаки фотостарения обычно проявляются позже, чем у людей со светлой кожей. Основными проявлениями старения для темной кожи будут гиперпигментация и неровный цвет, а для светлой кожи – морщинистость и дряблость.

Кроме этого, для славян характерен деформационный и мелкоморщинистый тип старения, для европейцев - смешанный, а для азиатов – мышечный.