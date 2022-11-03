Нашли новый способ ранней диагностики самого опасного вида рака

Рак поджелудочной железы – один из самых опасных видов онкологии, как на ранних стадиях протекает почти без симптомов. У большинства людей они возникают, когда заболевание перейдет на запущенную стадию.

Потеря веса и повышение уровня глюкозы в крови являются известными признаками, но до сих пор неизвестно, когда происходят эти изменения и в какой степени. Если врачи смогут лучше понять, как и когда происходят эти изменения в диагностике рака поджелудочной железы, это позволит проводить раннюю диагностику заболевания.

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Новое исследование рака поджелудочной железы

Ученые исследовали известные признаки рака поджелудочной железы и наблюдали, когда они будут развиваться. Чтобы провести это исследование, ученые использовали обширный набор данных более 10 миллионов человек в Англии. Большой размер набора данных был важен для того, чтобы выводы представляли всю популяцию.

Они сравнили индекс массы тела (для потери веса) и уровень сахара почти 9000 человек, у которых был диагностирован рак поджелудочной железы, с показателями группы из почти 35 000 человек, не имевших этого заболевания. Однако обнаружили, что резкая потеря веса у людей с раком поджелудочной железы началась еще за два года до того, как им поставили диагноз.

Ранние признаки рака поджелудочной железы

На момент установления диагноза средний ИМТ людей с раком поджелудочной железы был почти на три единицы ниже, чем у людей, не болевших раком. Повышение уровня глюкозы было обнаружено еще раньше – за три года до установления диагноза.

Этот анализ показал, что потеря веса у людей с диабетом связана с более высоким риском развития рака поджелудочной железы, чем у людей без диабета. А повышение уровня глюкозы у людей без диабета было связано более высоким риском рака поджелудочной железы, чем у людей с диабетом.

Результаты свидетельствуют о том, что к непонятной потере веса, главным образом у людей с диабетом, следует относиться с подозрением. Кроме того, повышение уровня глюкозы, особенно у людей без увеличения веса, следует рассматривать как потенциальный красный флажок для рака поджелудочной железы.