Нашли способ диагностировать рак за 7 лет до его появления

Ученые из Оксфордского университета в Великобритании провели подробный анализ белков, присутствующих в крови людей, и обнаружили связь между некоторыми из них и риском развития различных форм рака. В рамках исследования проанализировали 1463 белка, из которых 371 белок показал связь с риском появления как минимум одного из 19 видов рака.

Чтобы предотвратить заболевание, необходимо понять, какие факторы важны на ранних его стадиях, и разработать специальные методы. Несмотря на то, что предотвращение рака ранее считалось невозможным, два недавних исследования делают это более реальным.

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Новое исследование рака

Ученые изучили образцы крови 44645 человек, предоставленные британским биобанком. Из этой выборки у 4921 человека позже был диагностирован рак. С помощью одного образца крови от каждого участника исследования ученым удалось выявить 371 белок, связанный с риском развития хотя бы одного из 19 видов рака.

Во втором исследовании были проанализированы генетические данные 337 822 человек с онкологическими заболеваниями. В результате было выявлено 40 белков, влияющих на риск развития девяти различных видов рака.

Ученые отметили, что не на любой из этих 40 белков могут быть нацелены профилактические препараты. Изменение некоторых из них способно как уменьшить, так и увеличить риск рака. Кроме того, во многих случаях возможны непредвиденные побочные эффекты, которые необходимо изучить подробнее.

Важность работы

В будущем исследователи планируют оценить, какую роль играют эти белки в развитии рака, разработать тесты для их выявления и исследовать возможные лекарства для снижения риска развития рака.

По словам ученых, эти исследования предоставляют много новой информации о причинах и биологии различных видов рака, включая понимание того, что происходит годами до того, как рак диагностируют. Поэтому имеют большое значение для ранней диагностики и возможного предотвращения рака.