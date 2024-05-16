Знайшли спосіб діагностувати рак за 7 років до його появи

Вчені з Оксфордського університету у Великій Британії провели докладний аналіз білків, присутніх у крові людей, і виявили зв'язок між деякими з них та ризиком розвитку різних форм раку. В рамках дослідження проаналізували 1463 білки, з яких 371 білок показав зв'язок з ризиком появи як мінімум одного з 19 видів раку.

Щоб запобігти захворюванню, необхідно зрозуміти, які фактори важливі на ранніх його стадіях, і розробити спеціальні методи. Попри те, що запобігання раку раніше вважалося неможливим, два нещодавні дослідження роблять це реальнішим.

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Нове дослідження раку

Вчені вивчили зразки крові 44645 осіб, надані британським біобанком. З цієї вибірки у 4921 людини пізніше був діагностований рак. За допомогою одного зразка крові від кожного учасника дослідження вченим вдалося виявити 371 білок, пов'язаний із ризиком розвитку хоча б одного із 19 видів раку.

У другому дослідженні було проаналізовано генетичні дані 337 822 осіб з онкологічними захворюваннями. В результаті було виявлено 40 білків, що впливають на ризик розвитку дев'яти різних видів раку.

Вчені зазначили, що не на будь-який із цих 40 білків можуть бути націлені профілактичні препарати. Зміна деяких із них здатна як зменшити, так і збільшити ризик раку. Крім того, в багатьох випадках можливі непередбачені побічні ефекти, які необхідно вивчити детальніше.

Важливість роботи

У майбутньому дослідники планують оцінити, яку роль відіграють ці білки у розвитку раку, розробити тести для їхнього виявлення та дослідити можливі ліки для зниження ризику розвитку раку.

За словами вчених, ці дослідження надають багато нової інформації про причини та біологію різних видів раку, включаючи розуміння того, що відбувається роками до того, як рак діагностують. Тому мають велике значення для ранньої діагностики та можливого запобігання раку.