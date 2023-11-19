Шесть ранних признаков артрита, которые нельзя игнорировать

Ранняя диагностика артрита способна замедлить прогрессирование заболевания и предотвратить разрушение суставов. Поэтому так важно знать симптомы начала этой коварной болезни.

Доктор Хатри опубликовал 6 симптомов, которые могут свидетельствовать о начале артрита. Если вы заподозрили у себя наличие заболевания, следует обратиться за квалифицированной помощью.

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Заметьте. Артрит – это общее название группы изнурительных заболеваний, поражающих кости и суставы.

Часто артрит начинается независимо от возраста, его ранние симптомы можно просто не заметить или спутать с другими заболеваниями.

6 ранних симптомов артрита

Боль в суставах

На самом деле это самый ранний симптом артрита. Его человек может почувствовать при движении в колене или запястье. Но часто люди списывают это на перенапряжение, стресс или погоду. Однако если боль возникает постоянно – это тревожный сигнал.

Скованность

Если с утра вы ощущаете мышечную скованность, которая длится ориентировочно 30 минут и постепенно уменьшается после того, как вы разругались – это тоже сигнал о наличии проблемы. Скованность может поражать разные суставы, но чаще ее ощущают в пальцах, кистях, коленях и стопах.

Отек

Он может свидетельствовать о воспалении, которое почти всегда сопровождает артрит. Отек сустава – это прямое указание, что болезнь начала прогрессировать. Набухший сустав часто может быть теплым или даже горячим на ощупь, а кожа вокруг него может покраснеть.

Уменьшение мобильности суставов

Простые действия, такие как сгибание колен, держание чашки с кофе или поворот шеи, могут даваться вам сложнее обычного.

Усталость и мышечная слабость

Общая усталость и чувство слабости в мышцах тоже могут указывать на развитие артрита.

И в конце концов, шестой симптом – разный в зависимости от типа артрита. Например, если у человека развился ревматоидный артрит, он может ощущать усталость, лихорадку, потерю веса.

При псориатическом артрите появляются раздражение на коже и смена ногтей. Подагра – еще один вид артрита, вызывающий внезапные непереносимые приступы боли.