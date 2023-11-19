Шість ранніх ознак артриту, які не можна ігнорувати

Рання діагностика артриту здатна уповільнити прогресування захворювання та запобігти руйнуванню суглобів. А тому так важливо знати симптоми початку цієї підступної хвороби.

Доктор Хатрі опублікував 6 симптомів, які можуть свідчити про початок артриту. Якщо ви запідозрили у себе наявність захворювання, варто звернутись по кваліфіковану допомогу.

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Зауважте. Артрит – це загальна назва групи виснажливих захворювань, які вражають кістки та суглоби.

Часто артрит починається не залежно від віку, його ранні симптоми можна просто не помітити або сплутати із іншими захворюваннями.

6 ранніх симптомів артриту

Біль у суглобах

Насправді це найбільш ранній симптом артриту. Його людина може відчути під час руху у коліні чи зап'ястку. Та зачасту люди списують це на перенапруження, стрес чи погоду. Однак, якщо біль виникає постійно – це тривожний сигнал.

Скутість

Якщо зранку ви відчуваєте м'язову скутість, яка триває орієнтовно 30 хвилин і поступово зменшується після того, як ви розрухались – це теж сигнал про наявність проблеми. Скутість може вражати різні суглоби, але частіше її відчувають у пальцях, кистях, колінах і стопах.

Набряк

Він може свідчити про запалення, яке майже завжди супроводжує артрит. Набряк суглобу це пряма вказівка, що хвороба почала прогресувати. Набряклий суглоб часто може бути теплим або навіть гарячим на дотик, а шкіра навколо нього може почервоніти.

Зменшення мобільності суглобів

Прості дії, такі як згинання колін, тримання чашки з кавою або поворот шиї, можуть даватись вам складніше, ніж зазвичай.

Втома і м'язова слабкість

Загальна втома і відчуття слабкості у м'язах теж може вказувати на розвиток артриту.

І зрештою, шостий симптом – різний залежно від типу артриту. Наприклад, якщо в людини розвинувся ревматоїдний артрит, вона може відчувати втому, лихоманку, втрату ваги.

Натомість при псоріатичному артриті з'являються подразнення на шкірі та зміна нігтів. Подагра – ще один вид артриту, що викликає раптові нестерпні напади болю.